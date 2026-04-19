لحظة بلحظة.. اتحاد العاصمة 0 -0 أولمبيك آسفي.. تأخر انطلاق المباراة
كتب : يوسف محمد
يلاقي فريق اتحاد العاصمة الجزائري نظيره أولمبيك آسفي المغربي، في إطار نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الحالي 2025-2026.
ويلتقي الفائز من مباراة اليوم، مع نادي الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.
تشكيل اتحاد العاصمة أمام أولمبيك آسفي في كأس الكونفدرالية
حراسة المرمى: أسامة بن بوط
خط الدفاع: سعدي بن بوط - كيفين مونديكو - حسين دهيري - هيثم لوصيف
خط الوسط: زكريا دراوي - إبراهيم بن زازة - إرنست تيندنيج
في الهجوم: رزقي حمرون - عبد الحق خالدي - كوناتي درامان