يلاقي فريق اتحاد العاصمة الجزائري نظيره أولمبيك آسفي المغربي، في إطار نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم الحالي 2025-2026.

ويلتقي الفائز من مباراة اليوم، مع نادي الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

تشكيل اتحاد العاصمة أمام أولمبيك آسفي في كأس الكونفدرالية

حراسة المرمى: أسامة بن بوط

خط الدفاع: سعدي بن بوط - كيفين مونديكو - حسين دهيري - هيثم لوصيف

خط الوسط: زكريا دراوي - إبراهيم بن زازة - إرنست تيندنيج

في الهجوم: رزقي حمرون - عبد الحق خالدي - كوناتي درامان

أبرز أحداث مباراة اتحاد العاصمة وأولمبيك آسفي بالكونفدرالية