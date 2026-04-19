حقق فريق مان سيتي فوزا هاما على حساب نظيره أرسنال، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بالجولة الـ33 بالدوري الإنجليزي.

وتفوق مان سيتي على منافسه المباشر في بطولة الدوري خلال الموسم الحالي 2025-2026، ليقترب أكثر من التتويج بلقب النسخة الحالية من البطولة، بعدما قلل الفارق مع الجانرز لثلاث نقاط فقط.

وبفوز السيتي على حساب نظيره أرسنال اليوم، رفع رصيده من النقاط إلى 67 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج، فيما توقف رصيد أرسنال عند النقطة رقم 70 في صدارة جدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- أرسنال، 70 نقطة، 33 مباراة

2- مان سيتي، 67 نقطة، 32 مباراة

3- مان نايتد، 58 نقطة، 33 مباراة

4- أستون فيلا، 58 نقطة، 33 مباراة

5- ليفربول، 55 نقطة، 33 مباراة

6- تشيلسي، 4 نقطة، 33 مباراة

7- برينتفورد، 48 نقطة، 33 مباراة

8- بورنموث، 48 نقطة، 33 مباراة

9- برايتون، 47 نقطة، 33 مباراة

10- إيفرتون، 47 نقطة، 33 مباراة

11- سندرلاند، 46 نقطة، 33 مباراة

12- فولهام، 45 نقطة، 33 مباراة

13- كريستال بالاس، 42 نقطة، 31 مباراة

14- نيوكاسل يونايتد، 42 نقطة، 33 مباراة

15، ليدز يونايتد، 39 نقطة، 33 مباراة

16- نوتنجهام فورست، 36 نقطة، 33 مباراة

17- وست هام، 32 نقطة، 32 مباراة

18- توتنهام، 31 نقطة، 33 مباراة

19- بيرنلي، 20 نقطة، 33 مباراة

20- وولفرهامبتون، 17 نقطة، 33 مباراة

