تشهد الجولة 33 من الدوري الإنجليزي، مباراة حاسمة، قد لا يحسم الفائز باللقب، لكن نتيجته ستكون حاسمة للغاية في الجولات المقبلة، واعتبره بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأنها مباراة نهائية.

يقدم أرسنال حاليا على مانشستر سيتي بست نقاط، وفوزه يضمن له تقريبا لقب الدوري، أما الهزيمة ستضع مانشستر سيتي، الذي لديه مباراة مؤجلة، في المقدمة.

مانشستر وأرسنال

يدخل مانشستر سيتي بعد فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي، بينما يتسلح أرسنال بتأهله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

إذن، كيف كان أداء مانشستر سيتي وأرسنال في المناسبات الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم؟

لم يخسر أرسنال سوى مباراتين من أصل تسع مباريات خاضها ضد فرق أخرى من الستة الكبار (أرسنال، تشيلسي، ليفربول، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، وتوتنهام) هذا الموسم (فاز في 4 وتعادل في 3).

ويمتلك فريق مانشستر سيتي سجلاً مماثلاً ضد الفرق الستة الكبرى الأخرى (4 انتصارات، 3 تعادلات، هزيمتان)، بل إنهم سجلوا (15) واستقبلوا (9) نفس العدد من الأهداف في تلك المباريات.

وفيما يخص مباريات الثنائي ضد بعضهما البعض. أرسنال خسر 12 مباراة متتالية أمام السيتي قبل أن يفوزوا عليه 1-0 على ملعب الإمارات في أكتوبر 2023، وهم الآن لم يُهزموا في آخر خمس مباريات لهم أمام السيتي في الدوري (فوزان و3 تعادلات).

وبدا أن مانشستر سيتي سينهي سلسلة هزائمه أمام آرسنال في مباراة الذهاب على ملعب الإمارات في أكتوبر، حيث حافظ على تقدمه الذي منحه إياه إيرلينج هالاند في الدقيقة التاسعة حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. إلا أن هدف التعادل الدرامي الذي سجله جابرييل مارتينيلي في الدقائق الأخيرة منح فريقه النقاط الثلاث.

هذا يعني أن مانشستر سيتي لم يفز إلا في مباراة واحدة من آخر سبع مباريات له ضد آرسنال في جميع المسابقات (4 تعادلات وهزيمتان)، مع العلم أن هذا الفوز تحقق الشهر الماضي فقط في نهائي كأس الرابطة.

وسجل نيكو أورايلي هدفين ليمنحا السيتي الفوز بنتيجة 2-0 في مباراة سيطر عليها آرسنال بشكل واضح على ملعب ويمبلي.

الأستاذ ضد التلميذ.. فمن يتفوق؟

تحمل مباراة مانشستر سيتي وأرسنال طابعا خاصا، بخلاف حسم الدوري الإنجليزي، إذ يواجه الأستاذ (بيب جوارديولا) تلميذه (ميكيل أرتيتا).

وعمل أرتيتا تحت قيادة جوارديولا كمدرب مساعد في مانشستر سيتي، من 2016 حتى 2019، حتى قرر الخرج من عباءة مواطنه وقاد أكاديمية أرسنال.

وبعد 3 سنوات، أصبح أرتيتا الرجل الأول في أرسنال، وقاد الفريق الذي يسعى لحصد اللقب معه حاليا.