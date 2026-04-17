كأس الكونفدرالية الأفريقية.. مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري (تغطية محدثة)

كتب : يوسف محمد

05:22 م 17/04/2026 تعديل في 06:01 م

الزمالك

يواجه نادي الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائري اليوم الجمعة 17 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

ويقدم موقع مصراوي، تغطية خاصة لمباراة نادي الزمالك ونظيره شباب بلوزداد، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء المقرر إقامته على ستاد "القاهرة الدولي".

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وشباب بلوزداد

وحقق الفارس الأبيض فوزا هاما، في مباراة الذهاب على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بالجزائر الأسبوع الماضي.

من كل المحافظات.. توافد جماهير الزمالك على ستاد القاهرة قبل مواجهة بلوزداد

بدأ توافد جماهير الزمالك من جميع المحافظات، في طريقهم إلى ستاد القاهرة الدولي، قبل مباراة الفريق المرتقبة بالكونفدرالية الأفريقية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

نادي شباب بلوزداد الجزائري يحذر جماهيره قبل مواجهة الزمالك
وجه نادي شباب بلوزداد الجزائري، تحدير لجماهيره قبل مباراة الزمالك، المقرر لها في السادسة مساء اليوم، على ملعب ستاد القاهرة الدولي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

إحداها مجانية.. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري


يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، مساء اليوم الجمعة، في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

