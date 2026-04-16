بخلاف صلاح.. 8 لاعبين يرحلون عن ليفربول بنهاية الموسم

كتب : هند عواد

01:41 م 16/04/2026 تعديل في 01:41 م
بات ليفربول الإنجليزي مستعدا لإجراء تصفية شاملة في الصيف الحالي، قبل الميركاتو، برحيل 9 لاعبين، وذلك بعدما أنفق ما يقرب من نصف مليار في انتقالات العام الماضي.

ليفربول يودع دوري أبطال أوروبا

ودع ليفربول دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي، بالهزيمة من حامل اللقب باريس سان جيرمان 4-0 ذهابا وإيابا، ويتأخر الريدز حاليًا عن آرسنال في الدوري الإنجليزي بفارق 18 نقطة مع تبقي ست مباريات.

9 لاعبين يرحلون عن ليفربول

محمد صلاح

أعلن محمد صلاح، جناح منتخب مصر، رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر، ليرحل عن الريدز بعد تحقيق 9 ألقاب.

أندي روبرتسون

وفقا لصحيفة "تليجراف" الإنجليزية، إذا بقي توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن قائد منتخب اسكتلندا سيفضل الانتقال إليه.

كورتيس جونز

يتبقى 12 شهرا في عقد الإنجليزي كورتيس جونز، صاحب الـ25 عاما، وهناك العديد من الأندية التي تريد ضم الاعب، منها إنتر ميلان الإيطالي.

هارفي إليوت

أشارت صحيفة "تليجراف" إلى أنه كان عامًا مخيبًا للآمال لإلية، إذ كان من المفترض أن يكون انتقاله إلى أستون فيلا فرصة له لاكتساب الخبرة، ولا يبدو أن ليفربول في عجلة من أمره لإعادته إلى أنفيلد، وسيسعى لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فيديريكو كييزا

عانى فيديريكو كييزا مؤخرا للحصول على فرصة للعب بشكل منتظم، ومن الصعب اسمراره مع الريدز لـ12 شهرا أخرى.

كالفن رامزي

شارك رامزي في مباراتين هذا الموسم، لكن يبدو أن آرني سلوت لا يراه خيارًا مناسبًا، وصرح بذلك في يناير الماضي.

وانضم رامزي إلى الفريق من أبردين عام 2022 مقابل 4.2 مليون جنيه إسترليني، لكن عقده ينتهي هذا الصيف ولن يتم تجديده.

ريس ويليامز

ينتهي عقد ريس ويليامز مع ليفربول في يونيو المقبل، ولن يجدد الريدز تعاقده.

جو جوميز

بدا جو جوميز على وشك الرحيل عن ليفربول الصيف الماضي، إلا أن فشل ليفربول في ضم مارك جيهي، تسبب في تأخر الأمر الذي قد يحدث بنهاية الموسم، مع اهتمام من كريستال بالاس وبرايتون وميلان.

أليكسيس ماك أليستر

يمكن أن يستخدم ليفربول مالك أليستر لتمويل المرحلة المقبلة من إعادة بناء الفريق، ويتبقى للأرجنتيني عامان في عقده، ولم تحدث أي مفاوضات لتجديده حتى الآن، مع وجود اهتمام أوروبي به.

