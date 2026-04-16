الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
21:00

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

- -
21:00

كريستال بالاس

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
18:45

فرايبورج

ميسي ضد صلاح.. صدام محتمل بين منتخب مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

كتب : هند عواد

12:34 م 16/04/2026

منتخب مصر

يمكن أن يصطدم منتخب مصر، بقيادة العميد حسام حسن، بحامل اللقب المنتخب الأرجنتيني، في الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026.

موعد كأس العالم 2026

تنطلق النسخة الـ23 من كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم ضمن المجموعة السابعة التي تضم كل من، بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، فيما يأتي منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، في المجموعة العاشرة، التي تضم كل من الجزائر، أستراليا والأردن.

صدام محتمل بين منتخب مصر والأرجنتين "حامل اللقب"

يمكن أن يصطدم منتخب مصر بالأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، إذ في حالة تصدر حامل اللقب مجموعته، سيتأهل إلى دور الـ32 في ميامي، ليواجه صاحب المركز الثاني في المجموعة الثامنة، وقد تكون مواجهة قوية إذا احتل منتخب أوروجواي المركز الثاني.

وفي حال تجاوز هذا الدور، سيواجه منتخب الأرجنتين أحد أصحاب المركز الثاني من المجموعتين الرابعة (التي تضم الولايات المتحدة) أو السابعة (تضم منتخب مصر).

هل تؤثر حرب الخليج على انتقال محمد صلاح للسعودية؟
10 آلاف جنيه ومحل.. محافظ بورسعيد يدعم سيدة حملت ابنها على ظهرها 45 عامًا
كيف تساعد المكسرات في خفض الكوليسترول؟.. إليك الإجابة
قرارات من النيابة في واقعة اختطاف رضيعة داخل مستشفى الحسين الجامعي
نجيب ساويرس يستحوذ على 4.8 مليون متر أراضٍ بالإمارات لإطلاق مشروع ضخم مع
