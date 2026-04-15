"1% فرصة".. رسالة من شباب بلوزداد لجماهيره قبل مواجهة الزمالك

وجه نادي شباب بلوزداد الجزائري، رسالة تحفيزية لجماهيره قبل مواجهة الزمالك، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري

يحل شباب بلوزداد الجزائري، ضيفا على الزمالك، في السادسة مساء يوم الجمعة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدخل الزمالك المباراة متفوقا، بعد فوزه على شباب بلوزداد في مباراة الذهاب، بهدف نظيف.

رسالة من شباب بلوزداد الجزائري

نشر الحساب الرسمي لنادي شباب بلوزداد الجزائري على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة لأحد لاعبي الفريق، وكتب: "نحن نؤمن.. 1% فرصة و 99% إيمان".

