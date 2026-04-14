نجح فريق أتلتيكو مدريد في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على نظيره برشلونة بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

رغم فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكن لم يحقق التأهل إلى نصف النهائي.

تفاصيل مباراة أتلتيكو وبرشلونة

وسجل هدفي فريق برشلونة كلا من: لامين يامال في الدقيقة 4، فيران توريس في الدقيقة 24، بينما سجل هدف أتلتيكو مدريد الوحيد أديمولا لوكمان في الدقيقة 31 ليمنع برشلونة من حلم التأهل.

ومن المقرر أن يلاقي أتلتيكو مدريد الفائز من مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة التي تقام غدا الأربعاء، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.