الدوري السعودي

النصر

- -
20:00

الاتفـــــاق

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
21:00

سبورتينج لشبونة

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
21:00

ريال مدريد

إعلان

ليلة سقوط البارسا.. برشلونة يودع دوري الأبطال على يد أتلتيكو مدريد

كتب : محمد عبد السلام

11:43 م 14/04/2026

خلال مباراة أتلتيكو وبرشلونة

نجح فريق أتلتيكو مدريد في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على نظيره برشلونة بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

رغم فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكن لم يحقق التأهل إلى نصف النهائي.

تفاصيل مباراة أتلتيكو وبرشلونة

وسجل هدفي فريق برشلونة كلا من: لامين يامال في الدقيقة 4، فيران توريس في الدقيقة 24، بينما سجل هدف أتلتيكو مدريد الوحيد أديمولا لوكمان في الدقيقة 31 ليمنع برشلونة من حلم التأهل.

وبهذا الفوز نجح أتلتيكو مدريد في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة بنتيجة 3-2، في مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن يلاقي أتلتيكو مدريد الفائز من مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة التي تقام غدا الأربعاء، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برشلونة أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد انتشاره في الأسواق.. علامات بعد تناول البطيخ تكشف فساده
نصائح طبية

بعد انتشاره في الأسواق.. علامات بعد تناول البطيخ تكشف فساده
أحمد فتوح لاعب الزمالك يحتفل بخطوبته (صورة)
رياضة محلية

أحمد فتوح لاعب الزمالك يحتفل بخطوبته (صورة)
هنا الزاهد تتألق بإطلالة "كاجوال" أوروبية في شوارع باريس
زووم

هنا الزاهد تتألق بإطلالة "كاجوال" أوروبية في شوارع باريس
ناهد السباعي بإطلالة صيفية وسينتيا خليفة في لبنان.. لقطات لنجوم الفن خلال
زووم

ناهد السباعي بإطلالة صيفية وسينتيا خليفة في لبنان.. لقطات لنجوم الفن خلال
بعد ساعات من البحث.. الإنقاذ النهري ينتشل جثمان "لاعب كرة قدم" غرق في المنوفية
أخبار المحافظات

بعد ساعات من البحث.. الإنقاذ النهري ينتشل جثمان "لاعب كرة قدم" غرق في المنوفية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أسرار الفراعنة.. زاهي حواس يكشف حقائق مثيرة عن الآثار و"ما خفي تحت الأرض" -فيديو
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير