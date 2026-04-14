أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الرسمي لمواجهة ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: سافونوف

خط الدفاع: حكيمي – ماركينيوس – باتشو – نونو مينديز

خط الوسط: فيتينيا – جواو نيفيز – زائير إيمري

خط الهجوم: دوي – ديمبيلي – كفاراتسخيليا

ويذكر أن انتهت مباراة ذهاب ربع النهائي، بفوز باريس سان جيرمان على نظيره ليفربول بهدفين دون رد.