الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 1
20:00

زد

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

0 0
21:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

0 1
21:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

0 0
20:00

الوحـــدة

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ليفربول في إياب دوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

08:21 م 14/04/2026

ليفربول وباريس سان جيرمان

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الرسمي لمواجهة ليفربول في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقام المباراة على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: سافونوف

خط الدفاع: حكيمي – ماركينيوس – باتشو – نونو مينديز

خط الوسط: فيتينيا – جواو نيفيز – زائير إيمري

خط الهجوم: دوي – ديمبيلي – كفاراتسخيليا

ويذكر أن انتهت مباراة ذهاب ربع النهائي، بفوز باريس سان جيرمان على نظيره ليفربول بهدفين دون رد.

فيديو قد يعجبك



إطلالة الأميرات.. مايان السيد تتألق على السجادة الحمراء في عرض فيلم "كولونيا"
زووم

إطلالة الأميرات.. مايان السيد تتألق على السجادة الحمراء في عرض فيلم "كولونيا"
ترامب: الجيش الأمريكي بحاجة إلى تمديد المادة 702 الخاصة بالتجسّس
شئون عربية و دولية

ترامب: الجيش الأمريكي بحاجة إلى تمديد المادة 702 الخاصة بالتجسّس
رفض يدفع فلوس الركنة".. سايس يحطم زجاج مينى باص ونهايته في قبضة الأمن
حوادث وقضايا

رفض يدفع فلوس الركنة".. سايس يحطم زجاج مينى باص ونهايته في قبضة الأمن
النيابة تعاين حريق "مصنع الزاوية".. وصور أولية ترصد حجم المأساة
حوادث وقضايا

النيابة تعاين حريق "مصنع الزاوية".. وصور أولية ترصد حجم المأساة
مفاوضات لبنان وإسرائيل.. توافق على إطلاق محادثات مباشرة برعاية أمريكية
شئون عربية و دولية

مفاوضات لبنان وإسرائيل.. توافق على إطلاق محادثات مباشرة برعاية أمريكية

رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير