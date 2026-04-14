شهدت مباراة ليفربول أمام باريس سان جيرمان دخول النجم المصري محمد صلاح مبكرا، بعد تعرض هوجو إيكيتيكي لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب خلال الشوط الأول.

تبديل إيكتيكي وصلاح

وقرر المدرب آرني سلوت الدفع بصلاح في الدقيقة 31، في محاولة لإنعاش الهجوم والعودة في النتيجة أمام الفريق الفرنسي.

وتحمل المباراة أهمية خاصة، إذ قد تمثل الظهور الأخير لصلاح بقميص ليفربول في دوري أبطال أوروبا، حال فشل الفريق في مواصلة مشواره بالبطولة، خصوصا مع اقتراب رحيله بنهاية الموسم.

وكان ليفربول قد بدأ اللقاء بتشكيلة قوية، إلا أن التحدي يبقى صعبا في ظل خسارته ذهابا بهدفين نظيفين، ما يجعل آمال التأهل إلى نصف النهائي مرهونة بقدرة الفريق على قلب الطاولة في مواجهة الإياب.

نتيجة الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان وليفربول

وانتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان وليفربول بالتعادل السلبي بدون أهداف في ظل محاولات الفريقين بالتسجيل.