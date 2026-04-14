الدوري المصري

الاتحاد السكندري

2 1
20:00

زد

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 1
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

0 2
21:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

1 2
21:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

1 0
20:00

الوحـــدة

إصابة إيكيتيكي تدفع سلوت لإشراك محمد صلاح مبكرًا أمام باريس

كتب : محمد عبد السلام

10:00 م 14/04/2026

محمد صلاح (5) (1)

شهدت مباراة ليفربول أمام باريس سان جيرمان دخول النجم المصري محمد صلاح مبكرا، بعد تعرض هوجو إيكيتيكي لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب خلال الشوط الأول.

تبديل إيكتيكي وصلاح

وقرر المدرب آرني سلوت الدفع بصلاح في الدقيقة 31، في محاولة لإنعاش الهجوم والعودة في النتيجة أمام الفريق الفرنسي.

وتحمل المباراة أهمية خاصة، إذ قد تمثل الظهور الأخير لصلاح بقميص ليفربول في دوري أبطال أوروبا، حال فشل الفريق في مواصلة مشواره بالبطولة، خصوصا مع اقتراب رحيله بنهاية الموسم.

وكان ليفربول قد بدأ اللقاء بتشكيلة قوية، إلا أن التحدي يبقى صعبا في ظل خسارته ذهابا بهدفين نظيفين، ما يجعل آمال التأهل إلى نصف النهائي مرهونة بقدرة الفريق على قلب الطاولة في مواجهة الإياب.

نتيجة الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان وليفربول

وانتهى الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان وليفربول بالتعادل السلبي بدون أهداف في ظل محاولات الفريقين بالتسجيل.

ليفربول دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان

"مروحة ومكن تصنيع أحذية".. آخر ما تبقى من حريق مصنع الزاوية الحمراء
"مروحة ومكن تصنيع أحذية".. آخر ما تبقى من حريق مصنع الزاوية الحمراء
نائب بـ"الشيوخ" يقترح تعويضًا خاصًا للمطلقة التي استمر زواجها 15 عامًا
نائب بـ"الشيوخ" يقترح تعويضًا خاصًا للمطلقة التي استمر زواجها 15 عامًا
بعد ساعات من البحث.. الإنقاذ النهري ينتشل جثمان "لاعب كرة قدم" غرق في المنوفية
بعد ساعات من البحث.. الإنقاذ النهري ينتشل جثمان "لاعب كرة قدم" غرق في المنوفية
من مقالاته.. كيف يفكر السفير رمزي عز الدين مستشار الرئيس للشؤون السياسية؟
من مقالاته.. كيف يفكر السفير رمزي عز الدين مستشار الرئيس للشؤون السياسية؟
هنا الزاهد تتألق بإطلالة "كاجوال" أوروبية في شوارع باريس
هنا الزاهد تتألق بإطلالة "كاجوال" أوروبية في شوارع باريس

