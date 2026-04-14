الدوري المصري

الاتحاد السكندري

2 1
20:00

زد

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 1
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

0 0
21:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

1 2
21:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

0 0
20:00

الوحـــدة

"شخصنة وتناقض".. أبو تريكة يهاجم أرني سلوت بسبب صلاح

كتب : هند عواد

09:14 م 14/04/2026 تعديل في 09:33 م

محمد أبو تريكة

انتقد محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بسبب وجود محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام باريس سان جيرمان.

محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام باريس سان جيرمان

يجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء، في مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، المقامة حاليا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ولم يشارك الدولي المصري في مباراة الذهاب التي انتهت بهزيمة الريدز بنتيجة 2-0.

أبو تريكة يهاجم أرني سلوت

قال محمد أبو تريكة، خلال الاستديو التحليلي لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان: "سلوت لم يحترم أسطورة النادي "محمد صلاح"، هو يعامله كأنه لاعب هاوي، هذا عدم احترام، ولا أٌقول هذا لأنه مصري أو صاحبي، ده عدم احترام".
وأضاف: "هذا ممكن أن يكون آخر لقاء له في أنفيلد في دوري أبطال أوروبا، وأرى أن سبب جلوسه على مقاعد البدلاء، شخصنة وتناقض مع سلوت".

هل يكرر ملحمة 2019؟.. محمد صلاح على أعتاب آخر ظهور أوروبي مع ليفربول

رسميا إنتر ميامي يلعن رحيل مدربه خافيير ماسكيرانو عن الفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



بدموع الفرح.. أشرف طلبة يحتفل بزفاف ابنته
تركي آل الشيخ ينشر صورة لبطل العالم في الكيك بوكسينج بقميص الأهلي
الجيش الأمريكي يعلن إصابة نحو 400 جنديًا أمريكيًا في حرب إيران
بعد 7 أيام.. استخراج "سوستة" من معدة طفلة في كفر الشيخ - صور
النار كلت الحيطان و7 فتيات .. مشاهد من داخل مصنع أحذية الزاوية
أسرار الفراعنة.. زاهي حواس يكشف حقائق مثيرة عن الآثار و"ما خفي تحت الأرض" -فيديو
رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير