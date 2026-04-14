"شخصنة وتناقض".. أبو تريكة يهاجم أرني سلوت بسبب صلاح

انتقد محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، بسبب وجود محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام باريس سان جيرمان.

محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام باريس سان جيرمان

يجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء، في مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، المقامة حاليا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ولم يشارك الدولي المصري في مباراة الذهاب التي انتهت بهزيمة الريدز بنتيجة 2-0.

أبو تريكة يهاجم أرني سلوت

قال محمد أبو تريكة، خلال الاستديو التحليلي لمباراة ليفربول وباريس سان جيرمان: "سلوت لم يحترم أسطورة النادي "محمد صلاح"، هو يعامله كأنه لاعب هاوي، هذا عدم احترام، ولا أٌقول هذا لأنه مصري أو صاحبي، ده عدم احترام".

وأضاف: "هذا ممكن أن يكون آخر لقاء له في أنفيلد في دوري أبطال أوروبا، وأرى أن سبب جلوسه على مقاعد البدلاء، شخصنة وتناقض مع سلوت".

