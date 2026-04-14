5 تغييرات وصلاح بديل.. تشكيل ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تشكيلته لمواجهة باريس سان جيرمان، مساء اليوم، في دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل ليفربول عودة ألكسندر إيزاك إلى التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ ديسمبر، بعد تعافيه من الإصابة.

وأجرى أرني سلوت 5 تغييرات على تشكيلته لمواجهة باريس سان جيرمان، إذ يعود أيضا كل من هوجو إيكيتيكي، ريان جرافينبيرخ، ميلوس كيركيز، وأليكسيس ماك أليستر، فيما يأتي محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

تشكيل ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان

ضم تشكيل ليفربول كل من، مامارداشفيلي، فان دايك، كوناتي، كيركيز، فيرتز، سوبوسلاي، إيزاك، ماك أليستر، إيكيتيكي، فريمبونج، جرافينبيرخ.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، وودمان، ميسكيور، جوميز، محمد صلاح، كييزا، جونز، جاكبو، روبرتسون، نيوني، نالو، نجوموها.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

يحل باريس سان جيرمان ضيفا على ليفربول، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب الأنفيلد، في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ليفربول للفوز بهدفين فأكثر للمحافظة على آماله في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

