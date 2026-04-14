مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 1
20:00

زد

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

0 0
21:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

0 0
21:00

برشلونة

دوري أبطال آسيا للنخبة

الاتحاد

0 0
20:00

الوحـــدة

جميع المباريات

5 تغييرات وصلاح بديل.. تشكيل ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان

كتب : هند عواد

08:03 م 14/04/2026

أرني سلوت مدرب ليفربول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، تشكيلته لمواجهة باريس سان جيرمان، مساء اليوم، في دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل ليفربول عودة ألكسندر إيزاك إلى التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ ديسمبر، بعد تعافيه من الإصابة.

وأجرى أرني سلوت 5 تغييرات على تشكيلته لمواجهة باريس سان جيرمان، إذ يعود أيضا كل من هوجو إيكيتيكي، ريان جرافينبيرخ، ميلوس كيركيز، وأليكسيس ماك أليستر، فيما يأتي محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

تشكيل ليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان

ضم تشكيل ليفربول كل من، مامارداشفيلي، فان دايك، كوناتي، كيركيز، فيرتز، سوبوسلاي، إيزاك، ماك أليستر، إيكيتيكي، فريمبونج، جرافينبيرخ.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، وودمان، ميسكيور، جوميز، محمد صلاح، كييزا، جونز، جاكبو، روبرتسون، نيوني، نالو، نجوموها.

موعد مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان

يحل باريس سان جيرمان ضيفا على ليفربول، في التاسعة مساء اليوم، على ملعب الأنفيلد، في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ليفربول للفوز بهدفين فأكثر للمحافظة على آماله في التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول باريس سان جيرمان محمد صلاح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد 7 أيام.. استخراج "سوستة" من معدة طفلة في كفر الشيخ - صور
بعد 7 أيام.. استخراج "سوستة" من معدة طفلة في كفر الشيخ - صور
هل يكرر ملحمة 2019؟.. محمد صلاح على أعتاب آخر ظهور أوروبي مع ليفربول
هل يكرر ملحمة 2019؟.. محمد صلاح على أعتاب آخر ظهور أوروبي مع ليفربول
منافس مصر..إيران تربط مشاركتها في المونديال بضمانات
منافس مصر..إيران تربط مشاركتها في المونديال بضمانات
إطلالة الأميرات.. مايان السيد تتألق على السجادة الحمراء في عرض فيلم "كولونيا"
إطلالة الأميرات.. مايان السيد تتألق على السجادة الحمراء في عرض فيلم "كولونيا"
رفض يدفع فلوس الركنة".. سايس يحطم زجاج مينى باص ونهايته في قبضة الأمن
رفض يدفع فلوس الركنة".. سايس يحطم زجاج مينى باص ونهايته في قبضة الأمن

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير