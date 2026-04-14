مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
21:00

برشلونة

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

إعلان

بينها ليفربول ضد باريس سان جيرمان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

06:00 ص 14/04/2026

مواعيد مباريات اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 14 أبريل، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة ليفربول ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ومباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء

مودرن سبورت ضد الجونة - 5:00 مساء - أون تايم سبورت

الاتحاد السكندري ضد زد - 8:00 مساء - أون تايم سبورت ماكس

كهرباء الإسماعيلية ضد الإسماعيلي - 8:00 مساء - أون تايم سبورت

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء

تراكتورسازي ضد شباب الأهلي - 4:45 مساء - بي إن سبورت 2

الاتحاد ضد الوحدة - 8:00 مساء - بي إن سبورت 3

موعد مباراة الدوري السعودي اليوم الثلاثاء

القادسية ضد الشباب - 8:00 مساء - ثمانية

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء

ليفربول ضد باريس سان جيرمان - 9:00 مساء - بي إن سبورت 1

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد - 9:00 مساء - بي إن سبورت 2

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إعلان

إعلان

