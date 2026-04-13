الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
17:00

وادي دجلة

البنك الأهلي

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

1 0
16:45

الدحيل

الهلال

- -
20:00

السد القطري

السد يتوج بلقب دوري نجوم قطر رسميًا

كتب : محمد عبد الهادي

06:37 م 13/04/2026

نادي السد القطري

حسم نادي السد القطري تتويجه بلقب دوري نجوم قطر رسميًا، عقب خسارة ملاحقه المباشر الشمال أمام نادي قطر بهدفين دون رد، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة للمسابقة.

حيث شهدت مباراة قطر والشمال، تفوقًا مبكرًا لنادي قطر، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 7 عبر أحمد الراوي، و18 عن طريق جواو بيدرو، ليضع الشمال تحت ضغط مبكر لم ينجح في التعامل معه.

ورغم تعرض نادي قطر لنقص عددي بعد طرد لاعبه علي السعودي في الدقيقة 45+13، لم يتمكن الشمال من العودة في النتيجة، واستمر عجزه عن استعادة التوازن حتى صافرة النهاية.

بهذه النتيجة تجمد رصيد الشمال عند 37 نقطة، مقابل 42 نقطة للسد، مع خوض الفريقين 21 مباراة لكل منهما، وتبقي جولة واحدة فقط، وهو ما ضمن تتويج السد باللقب رسميًا قبل النهاية.

إقرأ أيضًا:
مصدر يحسمها.. هل يرفض الأهلي انضمام لاعبيه للمنتخب قبل الأجندة الدولية؟

رسميًا.. رابطة الأندية تعلن إيقاف حسين الشحات أمام بيراميدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أول تعليق من "القومي للمرأة" على التوجيه الرئاسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين
من إصابة 7 أكتوبر لرئاسة الاستخبارات.. أبرز المعلومات عن رومان جوفمان قائد
"الأول تاريخيا".. رقم قياسي ينتظر كريستيانو رونالدو في كأس العالم 2026
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
رانيا فريد شوقي تحتفل بأعياد شم النسيم والربيع مع الفسيخ
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو