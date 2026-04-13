السد يتوج بلقب دوري نجوم قطر رسميًا

حسم نادي السد القطري تتويجه بلقب دوري نجوم قطر رسميًا، عقب خسارة ملاحقه المباشر الشمال أمام نادي قطر بهدفين دون رد، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة للمسابقة.

حيث شهدت مباراة قطر والشمال، تفوقًا مبكرًا لنادي قطر، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 7 عبر أحمد الراوي، و18 عن طريق جواو بيدرو، ليضع الشمال تحت ضغط مبكر لم ينجح في التعامل معه.

ورغم تعرض نادي قطر لنقص عددي بعد طرد لاعبه علي السعودي في الدقيقة 45+13، لم يتمكن الشمال من العودة في النتيجة، واستمر عجزه عن استعادة التوازن حتى صافرة النهاية.

بهذه النتيجة تجمد رصيد الشمال عند 37 نقطة، مقابل 42 نقطة للسد، مع خوض الفريقين 21 مباراة لكل منهما، وتبقي جولة واحدة فقط، وهو ما ضمن تتويج السد باللقب رسميًا قبل النهاية.

مصدر يحسمها.. هل يرفض الأهلي انضمام لاعبيه للمنتخب قبل الأجندة الدولية؟

رسميًا.. رابطة الأندية تعلن إيقاف حسين الشحات أمام بيراميدز