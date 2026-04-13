تلقى ريال مدريد أخبار جيدا بخصوص حالة نجمه الفرنسي كيليان مبابي، وذلك قبل المواجهة الحاسمة أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

ويستعد الفريق الإسباني لخوض لقاء صعب خارج أرضه، حيث يواجه بايرن ميونيخ مساء الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من دوري الأبطال.

إصابة كيليان مبابي

وكان مبابي، صاحب الـ27 عاما، قد أثار القلق بعد غيابه عن تدريبات الفريق أمس، نتيجة إصابة في الوجه تعرض لها خلال مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني.

إلا أن برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني كشف عن تطورات مطمئنة، حيث عاد اللاعب للمشاركة في المران الجماعي اليوم الإثنين، وظهر وهو يرتدي ضمادة على موضع الإصابة، في إشارة إلى تعافيه واستعداده للمباراة المقبلة.

نتيجة مباراة ذهاب ريال مدريد وبايرن ميونخ

يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بخسارة ريال مدريد بنتيجة 2-1 أمام بايرن ميونيخ، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو الأسبوع الماضي.