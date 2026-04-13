مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

0 0
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:00

السد القطري

جميع المباريات

بعد إصابته وغيابه.. مبابي يعود إلى التدريبات استعدادا لمباراة البايرن

كتب : محمد عبد السلام

05:49 م 13/04/2026

كيليان مبابي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى ريال مدريد أخبار جيدا بخصوص حالة نجمه الفرنسي كيليان مبابي، وذلك قبل المواجهة الحاسمة أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

ويستعد الفريق الإسباني لخوض لقاء صعب خارج أرضه، حيث يواجه بايرن ميونيخ مساء الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات إياب دور ربع النهائي من دوري الأبطال.

إصابة كيليان مبابي

وكان مبابي، صاحب الـ27 عاما، قد أثار القلق بعد غيابه عن تدريبات الفريق أمس، نتيجة إصابة في الوجه تعرض لها خلال مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني.

إلا أن برنامج "التشيرنجيتو" الإسباني كشف عن تطورات مطمئنة، حيث عاد اللاعب للمشاركة في المران الجماعي اليوم الإثنين، وظهر وهو يرتدي ضمادة على موضع الإصابة، في إشارة إلى تعافيه واستعداده للمباراة المقبلة.

نتيجة مباراة ذهاب ريال مدريد وبايرن ميونخ

يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بخسارة ريال مدريد بنتيجة 2-1 أمام بايرن ميونيخ، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو الأسبوع الماضي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ريال مدريد كيليان مبابي بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا

أحدث الموضوعات

ترامب: هناك دول ستشارك في الحصار البحري على إيران
أول تعليق من "القومي للمرأة" على التوجيه الرئاسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
لحظة غفلة تنتهي بكارثة.. ماذا حدث داخل شركة مطاحن بـ6 أكتوبر؟
رانيا فريد شوقي تحتفل بأعياد شم النسيم والربيع مع الفسيخ
أخبار

المزيد

