الدوري المصري

غزل المحلة

0 0
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
21:00

ليدز يونايتد

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

0 0
16:45

الدحيل

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
20:00

السد القطري

إعلان

تقارير تكشف موقف كامافينجا من الاستمرار مع ريال مدريد الإسباني

كتب : يوسف محمد

05:38 م 13/04/2026

كامافينجا

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين الموافق 13 أبريل الجاري، أن فريق ريال مدريد يفكر في الاستغناء عن نجم وسط الفريق إدوارد كامافينجا خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط نجم الوسط الفرنسي إدوارد كامافينجا، مع ريال مدريد الإسباني بعقد يمتد حتى عام 2029.

موقف إدوارد كامافينجا من الاستمرار مع ريال مدريد

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن فريق ريال مدريد يفكر في بيع إدوارد كامافينجا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن باريس سان جيرمان الفرنسي، يعد أكثر الفرق المهتمة بضم اللاعب حال رحيله عن ريال مدريد وينتظر الموقف النهائي للاعب مع الفريق الملكي.

وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد يرى أن لاعب الوسط الفرنسي لا يتمتع بثبات في المستوى الفني، وهو ما يتسبب في قلق للجهاز الفني وإدارة النادي.

أرقام كامافينجا مع ريال مدريد الإسباني

وكان كامافينجا انضم إلى فريق ريال مدريد الإسباني، في أغسطس 2021 قادما من فريق ستاد رين الفرنسي.

ومنذ انضمام صاحب الـ23 عاما للفريق الملكي عام 2021، شارك مع الفريق في 216 مباراة بكافة البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 6 أهداف وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

وظهر كامافينجا مع الفريق الملكي خلال الموسم الحالي، في 36 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

إعلان

إعلان

