كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الإثنين الموافق 13 أبريل الجاري، أن فريق ريال مدريد يفكر في الاستغناء عن نجم وسط الفريق إدوارد كامافينجا خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط نجم الوسط الفرنسي إدوارد كامافينجا، مع ريال مدريد الإسباني بعقد يمتد حتى عام 2029.

موقف إدوارد كامافينجا من الاستمرار مع ريال مدريد

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن فريق ريال مدريد يفكر في بيع إدوارد كامافينجا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة ذاتها، أن باريس سان جيرمان الفرنسي، يعد أكثر الفرق المهتمة بضم اللاعب حال رحيله عن ريال مدريد وينتظر الموقف النهائي للاعب مع الفريق الملكي.

وأوضحت الصحيفة، أن ريال مدريد يرى أن لاعب الوسط الفرنسي لا يتمتع بثبات في المستوى الفني، وهو ما يتسبب في قلق للجهاز الفني وإدارة النادي.

أرقام كامافينجا مع ريال مدريد الإسباني

وكان كامافينجا انضم إلى فريق ريال مدريد الإسباني، في أغسطس 2021 قادما من فريق ستاد رين الفرنسي.

ومنذ انضمام صاحب الـ23 عاما للفريق الملكي عام 2021، شارك مع الفريق في 216 مباراة بكافة البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 6 أهداف وتقديم 11 تمريرة حاسمة.

وظهر كامافينجا مع الفريق الملكي خلال الموسم الحالي، في 36 مباراة بكافة البطولات، سجل خلالهم هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

أقرأ أيضًا:

مصدر يحسمها.. هل يرفض الأهلي انضمام لاعبيه للمنتخب قبل الأجندة الدولية؟

كارثة تهز الكرة الغانية.. مقتل لاعب في هجوم مسلح والشرطة تتدخل