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نجم منتخب بلجيكا يغيب عن مباراة الفراعنة بكأس العالم

كتب : محمد عبد السلام

06:45 م 04/06/2026

منتخب بلجيكا

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أكد مدرب منتخب بلجيكا، رودي جارسيا، أن روميلو لوكاكو لن يبدأ أساسياً في المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في كأس العالم 2026 أمام منتخب مصر، بسبب الحاجة إلى إدارة جاهزيته البدنية بعناية عقب فترة غياب طويلة فرضتها الإصابة.

وأوضح جارسيا أن الجهاز الفني يتعامل بحذر مع وضع لوكاكو، خاصة بعد مشاركاته المحدودة خلال الموسم الماضي، مشيراً إلى أن اللاعب أظهر مؤشرات إيجابية تفوق التوقعات، لكنه لا يزال بحاجة إلى استعادة كامل لياقته تدريجياً.

وعلى صعيد طموحات المنتخب البلجيكي، أقر المدرب بأن الفريق لم يعد ضمن أبرز المرشحين للتتويج باللقب كما كان الحال في السنوات الماضية، معتبراً أن دخوله البطولة بعيداً عن الضغوط قد يمنحه فرصة لتقديم مستويات قوية.

كما عبّر جارسيا عن ارتياحه للحالة المعنوية لـ كيفن دي بروين، مؤكداً أن اللاعب سعيد في صفوف نابولي ويظهر التزاماً كبيراً مع المنتخب الوطني.

وفيما يخص اختياراته الفنية، أشاد المدرب بمرونة أليكسيس سايليمايكرز وقدرته على شغل أكثر من مركز، كما أبدى ثقته في إمكانات تشارلز دي كيتيلاري رغم تراجع أرقامه الهجومية، وفي المقابل، برر استبعاد لويس أوبيندا بقلة مشاركاته مع ناديه، مؤكداً أن معيار الجاهزية والمشاركة المنتظمة كان حاسماً في قراره النهائي.

ويستعد منتخب بلجيكا للمشاركة في كأس العالم ضمن المجموعة السابعة التي تضم منتخب مصر ومنتخب إيران ومنتخب نيوزيلندا.

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