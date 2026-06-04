اختارت إدارة باير ليفركوزن المدرب الإسباني كارليس مارتينيز نوفيل لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، في إطار خطة النادي لتجديد مشروعه الفني واستعادة حضوره بين كبار المنافسين في ألمانيا وأوروبا.

ويخوض نوفيل، البالغ من العمر 42 عاماً، تحدياً جديداً في مسيرته التدريبية بعدما راكم خبرات متنوعة بين العمل كمساعد مدرب وتولي القيادة الفنية لعدد من الأندية، فقد شغل منصب المدرب المساعد إلى جانب فيليب مونتانييه، قبل أن ينتقل لتدريب تورونتو إف سي، ثم تولى مهمة الإشراف على تولوز، حيث قدم معه مستويات مستقرة وأنهى الموسم الأخير في المركز التاسع بالدوري الفرنسي.

وجاء التعاقد مع نوفيل بعد تعثر مساعي النادي للتوصل إلى اتفاق مع أندوني إيراولا، الذي فضل خوض تجربة مختلفة، لتتجه إدارة ليفركوزن نحو المدرب الإسباني الشاب وتمنحه مسؤولية قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

ويأمل النادي الألماني في أن ينجح نوفيل في إعادة الفريق إلى دائرة المنافسة على البطولات، خصوصاً بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري الألماني، وهو ما ضمن له المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.