دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

0 1
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 3
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

أتلتيك بلباو

1 2
21:00

فياريال

جميع المباريات

"بمشاركة هيثم حسن".. ريال أوفييدو يحقق الفوز على سيلتا فيجو بثلاثية في الدوري الإسباني

كتب : يوسف محمد

10:49 م 12/04/2026
    هيثم حسن (1)
    هيثم حسن (4)
    هيثم حسن (5)
    هيثم حسن (2)

شارك النجم المصري هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني اليوم الأحد 12 أبريل الجاري، في فوز فريقه على حساب سيلتا فيجو بالدوري الإسباني.

نتيجة مباراة ريال أوفييدو وسيلتا فيجو

وحقق فريق ريال أوفييدو فوزا كبيرا اليوم، على حساب نظيره سيلتا فيجو بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ31 بالدوري الإسباني.

وظهر النجم المصري هيثم حسن في مباراة فريقه اليوم أمام سيلتا فيجو، بعدما دخل بديلا في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

ويعد هذا الفوز هو الثاني على التوالي لفريق ريال أوفييدو في الدوري الإسباني، بعدما حقق الفوز في المباراة الماضية على حساب إشبيلية بهدف دون مقابل.

ترتيب الدوري الإسباني موسم 2025-2026

وبهذا الفوز رفع فريق ريال أوفييدو رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 27 في المركز الـ19 بجدول ترتيب الدوري الإسباني الموسم الحالي 2025-2026.

وفي المقابل توقف رصيد سيلتا فيجو، عند النقطة رقم 44 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني "لا ليجا".

موعد مباراة ريال أوفييدو المقبلة

وفي سياق متصل يستعد فريق ريال أوفييدو لملاقاة نظيره فياريال الإسباني، يوم الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى فريق ريال أوفييدو إلى تحقيق الفوز في كافة مبارياته المقبلة، للحفاظ على فرصه في البقاء بالدوري الإسباني.

أقرأ أيضًا:

تقارير تكشف موقف محمد صلاح من المشاركة أمام باريس في دوري الأبطال

"بعد مشاركته أمام تشيلسي".. برناردو سيلفا يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هيثم حسن الدوري الإسباني ريال أوفييدو وسيلتا فيجو

فيديو قد يعجبك



"ماتت بعد ما تعلقت بيها".. خالد الصاوي يكشف كواليس عثوره على طفله رضيعة
زووم

"ماتت بعد ما تعلقت بيها".. خالد الصاوي يكشف كواليس عثوره على طفله رضيعة
وزراء وشخصيات عامة يقدمون العزاء لوزير التموين في وفاة والد زوجته
أخبار مصر

وزراء وشخصيات عامة يقدمون العزاء لوزير التموين في وفاة والد زوجته

ترامب يعزل قضاة هجرة رفضوا ترحيل طلاب داعمين لفلسطين
شئون عربية و دولية

ترامب يعزل قضاة هجرة رفضوا ترحيل طلاب داعمين لفلسطين
بعد قرار ترامب بحصاره.. سي إن إن: إيران تسيطر على مضيق هرمز
شئون عربية و دولية

بعد قرار ترامب بحصاره.. سي إن إن: إيران تسيطر على مضيق هرمز
الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا وشبورة ورياح مثيرة للأتربة
أخبار مصر

الأرصاد: ارتفاع الحرارة غدًا وشبورة ورياح مثيرة للأتربة

يحرق "أمريكا أولًا".. كيف أصابت "لعنة إيران" ترامب في الداخل؟
طقس شم النسيم.. الأرصاد تنصح بارتداء هذه الملابس غدًا
تفاصيل إنهاء سيدة حياتها قفزًا من الطابق الـ13 في "بث مباشر" بالإسكندرية