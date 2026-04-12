شارك النجم المصري هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني اليوم الأحد 12 أبريل الجاري، في فوز فريقه على حساب سيلتا فيجو بالدوري الإسباني.

نتيجة مباراة ريال أوفييدو وسيلتا فيجو

وحقق فريق ريال أوفييدو فوزا كبيرا اليوم، على حساب نظيره سيلتا فيجو بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الـ31 بالدوري الإسباني.

وظهر النجم المصري هيثم حسن في مباراة فريقه اليوم أمام سيلتا فيجو، بعدما دخل بديلا في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

ويعد هذا الفوز هو الثاني على التوالي لفريق ريال أوفييدو في الدوري الإسباني، بعدما حقق الفوز في المباراة الماضية على حساب إشبيلية بهدف دون مقابل.

ترتيب الدوري الإسباني موسم 2025-2026

وبهذا الفوز رفع فريق ريال أوفييدو رصيده من النقاط، إلى النقطة رقم 27 في المركز الـ19 بجدول ترتيب الدوري الإسباني الموسم الحالي 2025-2026.

وفي المقابل توقف رصيد سيلتا فيجو، عند النقطة رقم 44 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني "لا ليجا".

موعد مباراة ريال أوفييدو المقبلة

وفي سياق متصل يستعد فريق ريال أوفييدو لملاقاة نظيره فياريال الإسباني، يوم الخميس الموافق 23 أبريل الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى فريق ريال أوفييدو إلى تحقيق الفوز في كافة مبارياته المقبلة، للحفاظ على فرصه في البقاء بالدوري الإسباني.

