مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

شباب بلوزداد

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
21:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
21:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني

كتب : نهي خورشيد

07:40 م 10/04/2026

لاعبي ريال مدريد (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة اليوم الجمعة أمام جيرونا، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025/2026.

تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا


في حراسة المرمى: أندريه لونين.


في خط الدفاع: فيران جارسيا، راؤول أسينسيو، ميليتاو، كارفاخال.


في خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي.


في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إبراهيم دياز.


فيما ضمت دكة بدلاء الملكي كلاً من: فيران جونزاليس، ألابا، تشواميني، أردا جولر، جونزالو، داني سيبايوس، فيرلاند ميندي، دين هويسن، مانويل أنخيل، بيتارتش، يانيز، فورتيا.


تفاصيل المواجهة


وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إذ يسعى الملكي لاستعادة توازنه بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين في مختلف البطولات أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ترتيب الفريقين قبل المباراة


ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 69 نقطة، بينما يأتي جيرونا في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

إقرأ أيضاً:

بقيادة عبد الحفيظ.. الأهلي يستمع لمحادثة وفا مع "الفار" في أزمة سيراميكا كليوباترا

آخرهم أردني.. لاعبون رفضوا مواجهة منافسين إسرائيليين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تشكيل ريال مدريد جيرونا الدوري الإسباني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل
شئون عربية و دولية

إسبانيا تطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق الاتفاق التجاري مع إسرائيل
أغرب إطلالات هيفاء وهبي على مر السنوات.. كيف نسقتها؟
الموضة

أغرب إطلالات هيفاء وهبي على مر السنوات.. كيف نسقتها؟
كيف يتعامل الشرع مع أطفال زنا المحارم ومرتكب الفاحشة بواقعة المنوفية؟
فتاوى متنوعة

كيف يتعامل الشرع مع أطفال زنا المحارم ومرتكب الفاحشة بواقعة المنوفية؟
بسبب قضية الاغتصاب.. استبعاد حكيمي من جائزة الأفضل في فرنسا
رياضة عربية وعالمية

بسبب قضية الاغتصاب.. استبعاد حكيمي من جائزة الأفضل في فرنسا
لحماية النشء.. تحرك برلماني عاجل لحجب المواقع الإباحية في مصر
أخبار مصر

لحماية النشء.. تحرك برلماني عاجل لحجب المواقع الإباحية في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

42 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا الصحراوي
كيف تحركت أسعار الذهب عالميا ومحليا خلال أسبوع؟
كواليس اتصال "متوتر".. ترامب يضغط على نتنياهو قبل إعلان مفاوضات لبنان