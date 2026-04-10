أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة اليوم الجمعة أمام جيرونا، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2025/2026.

تشكيل ريال مدريد أمام جيرونا



في حراسة المرمى: أندريه لونين.



في خط الدفاع: فيران جارسيا، راؤول أسينسيو، ميليتاو، كارفاخال.



في خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي.



في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إبراهيم دياز.



فيما ضمت دكة بدلاء الملكي كلاً من: فيران جونزاليس، ألابا، تشواميني، أردا جولر، جونزالو، داني سيبايوس، فيرلاند ميندي، دين هويسن، مانويل أنخيل، بيتارتش، يانيز، فورتيا.



تفاصيل المواجهة



وتقام المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إذ يسعى الملكي لاستعادة توازنه بعد تعرضه لهزيمتين متتاليتين في مختلف البطولات أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.

ترتيب الفريقين قبل المباراة



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 69 نقطة، بينما يأتي جيرونا في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

