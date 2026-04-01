ميسي يتألق في مباراته الأخيرة مع المنتخب الأرجنتيني على أرضه

يمكن أن تكون مباراة ليونيل ميسي ضد منتخب زامبيا الودية التي خاضها فجر اليوم، الأخيرة لبطل العالم رفقة منتخب الأرجنتين.

ميسي يخوض مباراته الأخيرة مع الأرجنتين

تألق ليونيل ميسي في مباراة قد تكون الأخيرة له على أرضه مع الأرجنتين، بتسجيل هدفا وتقديم تمريرة حاسمة في فوز ساحق على زامبيا، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وفاز منتخب الأرجنتين وديا على زامبيا بنتيجة 5-0، في مباراة بطلها ميسي، الذي لم يكتفي بالتسجيل وصناعة الهدف، بل حقق أيضاً إنجازاً تاريخياً بتسجيله أهدافاً ضد 40 منتخباً وطنياً مختلفاً مع الأرجنتين.

الأرجنتين تفوز على زامبيا 5-0

جاءت الضربة الأولى عن طريق جوليان ألفاريز، بعد هجمة بدأها ميسي، وقبل انتهاء الشوط عزز ميسي تقدم فريقه بتسديدة متقنة.

وفي الشوط الثاني، تسبب اللاعب رقم 10 بركلة جزاء لنيكولاس أوتاميندي، الذي سجلها في مباراته الأخيرة على الأراضي الأرجنتينية.

كانت تلك اللفتة واحدة من أكثر اللحظات المؤثرة في المباراة، مما يعكس قيادة القائد وروح الفريق.

الظهور الأخير لأوتاميندي

أكد نيكولاس أوتاميندي مؤخرًا أن كأس العالم المقبل ستكون البطولة الأخيرة له مع المنتخب الأرجنتيني، لذا كانت مباراة اليوم هي الأخيرة له بقميص "الألبيسيليستي" على أرض الأرجنتين، ولهذا السبب، منحه ميسي ركلة الجزاء ليودع قلب الدفاع الأرجنتيني التاريخي الجماهير بتسجيل هدف.

اقترب موعد وداع ميسي لمنتخب الأرجنتين

أشارت التقارير إلى أن هذه المباراة قد تكون الأخيرة لميسي بقميص المنتخب الأرجنتيني على أرضه، ولم يكشف حتى الآن مصيره من لقاء كأس العالم 2026.

