مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري المصري

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

جميع المباريات

ميسي يتألق في مباراته الأخيرة مع المنتخب الأرجنتيني على أرضه

كتب : هند عواد

10:57 ص 01/04/2026

أول تعليق من ميسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يمكن أن تكون مباراة ليونيل ميسي ضد منتخب زامبيا الودية التي خاضها فجر اليوم، الأخيرة لبطل العالم رفقة منتخب الأرجنتين.

ميسي يخوض مباراته الأخيرة مع الأرجنتين

تألق ليونيل ميسي في مباراة قد تكون الأخيرة له على أرضه مع الأرجنتين، بتسجيل هدفا وتقديم تمريرة حاسمة في فوز ساحق على زامبيا، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وفاز منتخب الأرجنتين وديا على زامبيا بنتيجة 5-0، في مباراة بطلها ميسي، الذي لم يكتفي بالتسجيل وصناعة الهدف، بل حقق أيضاً إنجازاً تاريخياً بتسجيله أهدافاً ضد 40 منتخباً وطنياً مختلفاً مع الأرجنتين.

الأرجنتين تفوز على زامبيا 5-0

جاءت الضربة الأولى عن طريق جوليان ألفاريز، بعد هجمة بدأها ميسي، وقبل انتهاء الشوط عزز ميسي تقدم فريقه بتسديدة متقنة.

وفي الشوط الثاني، تسبب اللاعب رقم 10 بركلة جزاء لنيكولاس أوتاميندي، الذي سجلها في مباراته الأخيرة على الأراضي الأرجنتينية.

كانت تلك اللفتة واحدة من أكثر اللحظات المؤثرة في المباراة، مما يعكس قيادة القائد وروح الفريق.

الظهور الأخير لأوتاميندي

أكد نيكولاس أوتاميندي مؤخرًا أن كأس العالم المقبل ستكون البطولة الأخيرة له مع المنتخب الأرجنتيني، لذا كانت مباراة اليوم هي الأخيرة له بقميص "الألبيسيليستي" على أرض الأرجنتين، ولهذا السبب، منحه ميسي ركلة الجزاء ليودع قلب الدفاع الأرجنتيني التاريخي الجماهير بتسجيل هدف.

اقترب موعد وداع ميسي لمنتخب الأرجنتين

أشارت التقارير إلى أن هذه المباراة قد تكون الأخيرة لميسي بقميص المنتخب الأرجنتيني على أرضه، ولم يكشف حتى الآن مصيره من لقاء كأس العالم 2026.

اقرأ أيضًا:

بعد التعادل مع مصر.. إسبانيا تفقد صدارة التصنيف العالمي قبل كأس العالم

بعد صدمة توروب.. شرط إلزامي يجبر الأهلي على شراء كامويش

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميسي الأرجنتين زامبيا كأس العالم 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
هل هرب شيكو بانزا من الزمالك ورفض العودة؟.. التفاصيل كاملة
رويترز: لا رد من طهران وواشنطن على مقترح وقف إطلاق النار حتى الآن
قبل ما تشحن كارت الكهرباء.. اعرف سبب الخصومات المفاجئة
أخبار

المزيد

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق