حقق منتخب البوسنة فوزا مهما على نظيره الإيطالي بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات نهائي الملحق المؤهل إلى كأس العالم.

تفاصيل مباراة إيطاليا والبوسنة

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث افتتح التسجيل المنتخب الإيطالي عن طريق اللاعب مويس كين في الدقيقة 15، قبل أن يدرك التعادل منتخب البوسنة عن طريق اللاعب هاريس تاباكوفيتش في الدقيقة 79.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب منتخب إيطاليا أليساندرو باستوني بسبب تدخله العنيف في الدقيقة 41.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي لجأت المباراة للوقت الإضافي الذي انتهاء بالتعادل أيضا بنفس النتيجة، لتلجأ المباراة إلى ركلات الترجيح الذي نجح منتخب البوسنة في الفوز بها بنتيجة 4-1.

مجموعة منتخب البوسنة في كأس العالم

وتدخل البوسنة بطولة كأس العالم المقرر إقامتها يوم 12 يونيو، في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك، في المجموعة الثانية مع كلا من المنتخبات، كندا، قطر، سويسرا.

فشل منتخب إيطاليا في الصعود

ويعد فشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم هي المرة الثالثة على التوالي، بعدما غاب عن المشاركة في نسخ 2018 و2022 وسيغيب عن النسخة المقبلة 2026.