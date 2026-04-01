التحقيقات مستمرة.. تحطم طائرة عسكرية روسية وسقوط 29 قتيلًا كانوا على متنها

كتب : مصراوي

01:58 ص 01/04/2026

تحطم طائرة عسكرية روسية أرشيفية

وكالات

تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية فوق شبه جزيرة القرم، مما أسفر عن مقتل 29 شخصا كانوا على متنها، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" نقلا عن وزارة الدفاع الروسية.

وانقطع الاتصال بالطائرة، وهي من طراز "أنتونوف 26"، مساء الإثنين بتوقيت موسكو.

ويعمل محققون من وزارة الدفاع الروسية في موقع التحطم، وفقا للمصدر نفسه.

والضحايا هم 23 راكبا و6 من أفراد الطاقم، حسبما نقلت "تاس" عن وزارة الدفاع.

ولم يعثر على أي دليل لتأثير خارجي على حطام الطائرة، حسب المصدر الذي ذكر أن سبب التحطم المرجح في هذه المرحلة هو عطل تقني، وفقا لسكاي نيوز.

