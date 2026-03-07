حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزاً صعباً على حساب نيوم بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما سجل المدافع الفرنسي محمد سيماكان هدفاً قاتلاً برأسية قوية سكنت الشباك ومنحت فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وبهذا الانتصار، رفع النصر رصيده إلى 64 نقطة ليعتلي صدارة جدول ترتيب دوري روشن متقدماً بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني، وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال الذي يحتل المركز الثالث.

والجدير بالذكر أن المباراة شهدت غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أثر تعرضه للإصابة في مواجهة الفيحاء الماضية بالدوري.