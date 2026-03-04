وولفرهامبتون يفوز على ليفربول بثنائية في الدوري الإنجليزي

منافس مصر.. ماذا يحدث إذا انسحبت إيران من كأس العالم؟

تقام اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة مانشستر سيتي ونوتنجهام في الدوري، ومباراة أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء

مانشستر سيتي ضد نوتنجهام - 9:30 مساء - بي إن سبورت 2

برايتون ضد أرسنال - 9:30 مساء - بي إن سبورت 4

أستون فيلا ضد تشيلسي - 9:30 مساء - بي إن سبورت 3

فولهام ضد وست هام يونايتد - 9:30 مساء - بي إن سبورت 5

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد - 10:15 مساء - بي إن سبورت 1

موعد مباراة كأس إيطاليا اليوم الأربعاء

لاتسيو ضد أتالانتا - 10:00 مساء - منصة شاهد

مواعيد مباريات كأس فرنسا اليوم الأربعاء

لوريان ضد نيس - 9:30 مساء - بي إن سبورت 6

أولمبيك مارسيليا ضد تولوز - 10:00 مساء - بي إن سبورت 8

موعد مباراة كأس ملك إسبانيا اليوم الثلاثاء

ريال سوسيداد ضد أتلتيك بلباو - 10:00 مساء - منصة شاهد

موعد مباراة الدوري الإسباني اليوم الأربعاء

رايو فاييكانو ضد ريال أوفييدو - 8:00 مساء - بي إن سبورت 8

موعد مباراة الدوري الألماني اليوم الأربعاء

هامبورج ضد باير ليفركوزن - 9:30 مساء - منصة شاهد