الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

أتالانتا

كأس فرنسا

لوريان

- -
21:30

نيس

بينها مانشستر سيتي ضد نوتنجهام.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

10:00 ص 04/03/2026
  عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة مانشستر سيتي وسالفورد (1)
  • عرض 4 صورة
    خلال مباارة مانشستر سيتي ونيوكاسل (3)
  • عرض 4 صورة
    مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل (5)

تقام اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة مانشستر سيتي ونوتنجهام في الدوري، ومباراة أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء كالتالي:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء

مانشستر سيتي ضد نوتنجهام - 9:30 مساء - بي إن سبورت 2

برايتون ضد أرسنال - 9:30 مساء - بي إن سبورت 4

أستون فيلا ضد تشيلسي - 9:30 مساء - بي إن سبورت 3

فولهام ضد وست هام يونايتد - 9:30 مساء - بي إن سبورت 5

نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر يونايتد - 10:15 مساء - بي إن سبورت 1

موعد مباراة كأس إيطاليا اليوم الأربعاء

لاتسيو ضد أتالانتا - 10:00 مساء - منصة شاهد

مواعيد مباريات كأس فرنسا اليوم الأربعاء

لوريان ضد نيس - 9:30 مساء - بي إن سبورت 6

أولمبيك مارسيليا ضد تولوز - 10:00 مساء - بي إن سبورت 8

موعد مباراة كأس ملك إسبانيا اليوم الثلاثاء

ريال سوسيداد ضد أتلتيك بلباو - 10:00 مساء - منصة شاهد

موعد مباراة الدوري الإسباني اليوم الأربعاء

رايو فاييكانو ضد ريال أوفييدو - 8:00 مساء - بي إن سبورت 8

موعد مباراة الدوري الألماني اليوم الأربعاء

هامبورج ضد باير ليفركوزن - 9:30 مساء - منصة شاهد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم الدوري الإنجليزي

