بعد 7 سنوات من حادث مأساوي.. نانت الفرنسي مهدد بدفع 138 مليون دولار

كتب : هند عواد

09:22 م 31/03/2026

نادي نانت الفرنسي

بات نادي نانت الفرنسي، مهددا بدفع تعويضات تتجاوز 138 مليون دولار لصالح نادي كارديف سيتي الويلزي، في قضية مقتل اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا، قبل 7 سنوات.

موت إيميليانو سالا في حادث تحطم طائرة

في يناير 2019، تعاقد نادي كارديف سيتي مع سالا، مقابل 17 مليون يورو، لكن الطائرة التي كانت تقل لاعب نانت من فرنسا، سقطت في "القنال الإنجليزي"، مما أسفر عن موت اللاعب والطيار.

وأثبتت التحقيقات لاحقاً أن الطيار لم يكن يحمل رخصة تجارية أو مؤهلات للطيران ليلاً، وتم اتهام رجل الأعمال المسؤول عن الرحلة بـ"تعريض سلامة الطائرة للخطر".

حكم جديد ضد نانت

أشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن المحكمة التجارية في فرنسا، ستصدر حكمها بأحقية كارديف سيتي في تعويض يتجاوز 138 مليون دولار.

وكانت هناك نزاعات قانونية سابقة بين كارديف سيتي ونانت خلال السنوات الماضية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الدولية للتحكيم الرياضي والمحكمة العليا، لكن خسرها الأول.

نانت كارديف سيتي إيميليانو سالا

