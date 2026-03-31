كشف منتخب إنجلترا عن غياب نجمه وقائده هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، عن المباراة الودية المرتقبة أمام منتخب اليابان، والتي تقام مساء اليوم الثلاثاء ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2026.

إصابة هاري كين

وأفاد بيان رسمي للاتحاد الإنجليزي بأن كين لن يشارك في اللقاء كإجراء احترازي بعد تعرضه لإصابة خفيفة أثناء التدريبات، مشيرا إلى أنه سيبقى ضمن معسكر الفريق لمتابعة حالته وإجراء الفحوصات اللازمة.

إصابات منتخب إنجلترا

وشهد المعسكر الإنجليزي غيابات أخرى بسبب الإصابات، من بينها جاريل كوانساه، لاعب باير ليفركوزن، وإيبيريشي إيزي، نجم آرسنال.

يذكر أن منتخب إنجلترا خاض آخر مبارياته أمام منتخب أوروجواي يوم الجمعة الماضي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، في إطار تحضيراته المكثفة للمنافسات الدولية المقبلة.