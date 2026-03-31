مباريات ودية - منتخبات

إنجلترا

- -
20:45

اليــــابان

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
21:00

إسبانيا

مباريات ودية - منتخبات

الجزائر

- -
20:30

أوروجواي

جاريدو يتحدث عن مباراة مصر وإسبانيا: "الكفة متساوية"

كتب : محمد الميموني

11:48 ص 31/03/2026

جاريدو

تحدث الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للأهلي، عن مباراة مصر ونظيره منتخب إسبانيا اليوم الثلاثاء، في المباراة الودية التي تجمع بينهما ضمن استعدادات بطولة كأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب إسبانيا اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس، في مباراة ودية استعداداً لكأس العالم 2026.

تصريحات جاريدو عن مباراة مصر وإسبانيا

قال جاريدو، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة سي بي سي: "منتخب إسبانيا قوي جداً ويقدم كرة مختلقة ويمتلكون عدد من النجوم وهم أقوي المنتخبات عالمياً".

وأضاف جاريدو :"منتخب مصر يمتلك لاعبين كبار، و سيقاتل خلال المباراة، والجميع سيريد أن يظهر بشكل جيد، وأرى أن الفرص متساوية رغم قوة إسبانيا.

وأكد جاريدو "دربت تريزيجيه ورامي ربيعة عندما كنت مدربا للأهلي، وأعرفهما جيدًا، وأعتبرهما أصدقائي".

واختتم جاريدو أن محمد صلاح لاعب مهم لأي فريق، وغيابه عن ودية مصر وإسبانيا يمنح الفرصة لآخرين لإثبات أنفسهم.

نتيجة منتخب مصر والسعودية

يذكر أن منتخب مصر قد فاز على منتخب السعودية بنتيجة 4 ـ 0 في مباراة ودية استعداداً لكأس العالم 2026.

"حزين".. شبانة يكشف مفاجأة بشأن تولي الركراكي تدريب الأهلي
