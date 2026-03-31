الدولار يقفز بمنتصف تعاملات اليوم ويسجل مستوى قياسيا جديدا

كتب : آية محمد

12:30 م 31/03/2026 تعديل في 12:58 م

سعر الدولار

قفز سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 5 قروش و25 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 31-3-2026، مقارنة ببداية التعاملات، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 54.57 جنيه للشراء، و54.67 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 54.55 جنيه للشراء، و54.65 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 54.75 جنيه للشراء، و54.85 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

