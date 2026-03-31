يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة ودية قوية أمام نظيره الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات نهائيات كأس العالم المقبلة، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر وإسبانيا

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر وإسبانيا في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب إسبانيول، في اختبار ودي مهم للمنتخبين قبل كأس العالم 2026.

تحضيرات منتخب مصر

يدخل المنتخب المصري اللقاء أمام منتخب إسبانيا، بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره السعودي بنتيجة 4-0، في المباراة الودية التي جمعتهما مؤخرًا بمدينة جدة.

مجموعة مصر في كأس العالم

أسفرت قرعة البطولة عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا، في مجموعة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق نتائج إيجابية.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا والتردد

تُذاع المباراة بين مصر وإسبانيا، عبر قناة ON Sport المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، وجاء ترددها كالتالي:

التردد: 11977

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي (H)

الجودة: HD