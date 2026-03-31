مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
20:45

بولندا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

باراجواي

مباريات ودية - منتخبات

إنجلترا

- -
20:45

اليــــابان

جميع المباريات

إعلان

"اتفرج ببلاش".. تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا

كتب : محمد خيري

11:46 ص 31/03/2026

حسام حسن ومنتخب مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مواجهة ودية قوية أمام نظيره الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات نهائيات كأس العالم المقبلة، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر وإسبانيا

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر وإسبانيا في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب إسبانيول، في اختبار ودي مهم للمنتخبين قبل كأس العالم 2026.

تحضيرات منتخب مصر

يدخل المنتخب المصري اللقاء أمام منتخب إسبانيا، بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره السعودي بنتيجة 4-0، في المباراة الودية التي جمعتهما مؤخرًا بمدينة جدة.

مجموعة مصر في كأس العالم

أسفرت قرعة البطولة عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا، في مجموعة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق نتائج إيجابية.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا والتردد

تُذاع المباراة بين مصر وإسبانيا، عبر قناة ON Sport المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، وجاء ترددها كالتالي:

التردد: 11977
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الاستقطاب: أفقي (H)
الجودة: HD

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر منتخب إسبانيا القناة المجانية موعد المباراة كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

"بالزي الفرعوني".. محمد صلاح يثير الجدل بالظهور مع بيكهام.. ما القصة؟
رياضة محلية

"بالزي الفرعوني".. محمد صلاح يثير الجدل بالظهور مع بيكهام.. ما القصة؟
أخبار مصر

رئيس "بي بي" البريطانية لمدبولي: ضخ استثمارات 1.5 مليار دولار خلال 5 سنوات
رياضة محلية

"حزين".. شبانة يكشف مفاجأة بشأن تولي الركراكي تدريب الأهلي
أخبار المحافظات

"أول حصة سواقة".. سيدة تقلب سيارتها وتصدم 3 أخرى في شوارع دمياط
نصائح طبية

ماذا يفعل تناول الجبن القريش صباحا بجسمك؟- لن تتخيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

