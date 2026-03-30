أثار نادي الهلال السوداني جدلًا واسعًا، بعد اتهامه لنادي نهضة بركان المغربي بإشراك لاعبه حمزة الموساوي، خلال مواجهتي الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم خضوعه لعقوبة إيقاف مؤقت بسبب تعاطيه منشطات، في مواجهة بيراميدز.



وأوضح الهلال، في بيان رسمي، أن اللاعب ثبتت إيجابية العينة الخاصة به بعد خضوعه لاختبار مكافحة المنشطات، مشيرًا إلى أنه تم إخطار اللاعب بالنتيجة، قبل أن يتنازل عن حقه في تحليل العينة «B»، بما يعد إقرارًا بنتيجة العينة الأولى.

بيان نادي الهلال السوداني

وأضاف البيان أن اللاعب لم يقدم أي مبرر طبي أو استثناء قانوني لاستخدام المادة المحظورة، ورغم ذلك تم رفع الإيقاف المؤقت قبل مواجهتي الهلال، ما سمح له بالمشاركة، وهو ما اعتبره النادي السوداني انتهاكًا صريحًا للوائح ومبدأ تكافؤ الفرص.

وأشار الهلال إلى أن مشاركة الموساوي كان لها تأثير مباشر على نتيجة المباراة الأولى، بعدما حصل على ركلة جزاء في الوقت الإضافي، سجل منها فريقه هدف التعادل، مؤكدًا أن ذلك أثّر على مسار التأهل، الذي حُسم لصالح نهضة بركان بمجموع المباراتين.

وأكد النادي أنه تقدم باحتجاجين رسميين قبل المباراتين وفقًا للوائح، مطالبًا بفتح تحقيق شامل في الواقعة، ومشاركته في الإجراءات التأديبية لضمان تحقيق العدالة.

واختتم الهلال بيانه بالتشديد على التزامه بمبادئ اللعب النظيف، ورفضه القاطع لأي ممارسات تمس نزاهة المنافسة، مؤكدًا أنه سيتخذ كافة الخطوات القانونية للحفاظ على حقوقه.

وخسر الهلال السوداني بطاقة التأهل أمام نهضة بركان في ربع نهائي دوري الأبطال، بعد التعادل 1-1 في المغرب ثم الخسارة بهدف نظيف في لقاء العودة الذي أقيم بروندا.