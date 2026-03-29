أعلن نادي توتنهام الإنجليزي إنهاء مهمة مدربه الكرواتي إيجور تودور، وذلك بعد فترة قصيرة من توليه المسؤولية الفنية للفريق.

سبب إقالة إيجور تودورو

وكان تودور قد تسلم تدريب الفريق في فبراير الماضي بهدف إيقاف تراجع النتائج، غير أن الأداء لم يتحسن، بل اقترب الفريق من مراكز الهبوط في الدوري الإنجليزي.

وفي بيان رسمي، أوضح النادي أن الانفصال عن المدرب تم باتفاق ودي بين الطرفين، مشيرا أيضا إلى رحيل اثنين من أعضاء الجهاز الفني، هما توميسلاف روجيتش وريكاردو راجناتشي.

وقدم النادي شكره للمدرب وطاقمه على ما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم القصيرة، معربا في الوقت ذاته عن دعمه الكامل لتودور في ظل الظروف الشخصية الصعبة التي يمر بها بعد وفاة والده.

وأشار توتنهام إلى أنه سيكشف لاحقا عن هوية المدير الفني الجديد.

ويأتي هذا القرار في ظل سلسلة نتائج سلبية غير مسبوقة، حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز خلال 13 مباراة متتالية، وهي أسوأ سلسلة له منذ أكثر من تسعة عقود.

يذكر أن تودور غاب عن المؤتمر الصحفي عقب مباراة نوتنجهام فورست الأخيرة، بعد تلقيه نبأ وفاة والده مباشرة بعد نهاية اللقاء، ما أدخله في حالة من الحزن.

يذكر أن يحتل توتنهام المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.