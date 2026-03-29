كأس رابطة الأندية

طلائع الجيش

2 1
17:00

وادي دجلة

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
20:00

إنبي

مباريات ودية - منتخبات

المكسيك

0 0
03:00

البرتغال

مباريات ودية - منتخبات

كولومبيا

- -
21:00

فرنسا

كرة السلة

المصرية للاتصالات

75 81
16:00

الأهلي

كرة السلة

الزمالك

- -
19:00

الاتحاد السكندري

بعد تراجع النتائج.. توتنهام يعلن إقالة مدربه إيجور تودور

كتب : محمد عبد السلام

06:09 م 29/03/2026

إيجور تودورو (1)

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي إنهاء مهمة مدربه الكرواتي إيجور تودور، وذلك بعد فترة قصيرة من توليه المسؤولية الفنية للفريق.

سبب إقالة إيجور تودورو

وكان تودور قد تسلم تدريب الفريق في فبراير الماضي بهدف إيقاف تراجع النتائج، غير أن الأداء لم يتحسن، بل اقترب الفريق من مراكز الهبوط في الدوري الإنجليزي.

وفي بيان رسمي، أوضح النادي أن الانفصال عن المدرب تم باتفاق ودي بين الطرفين، مشيرا أيضا إلى رحيل اثنين من أعضاء الجهاز الفني، هما توميسلاف روجيتش وريكاردو راجناتشي.

وقدم النادي شكره للمدرب وطاقمه على ما بذلوه من جهود خلال فترة عملهم القصيرة، معربا في الوقت ذاته عن دعمه الكامل لتودور في ظل الظروف الشخصية الصعبة التي يمر بها بعد وفاة والده.

وأشار توتنهام إلى أنه سيكشف لاحقا عن هوية المدير الفني الجديد.

ويأتي هذا القرار في ظل سلسلة نتائج سلبية غير مسبوقة، حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز خلال 13 مباراة متتالية، وهي أسوأ سلسلة له منذ أكثر من تسعة عقود.

يذكر أن تودور غاب عن المؤتمر الصحفي عقب مباراة نوتنجهام فورست الأخيرة، بعد تلقيه نبأ وفاة والده مباشرة بعد نهاية اللقاء، ما أدخله في حالة من الحزن.

يذكر أن يحتل توتنهام المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة.

5 عادات يومية تدمر الكلى بصمت.. كيف تحمي نفسك؟
نصائح طبية

5 عادات يومية تدمر الكلى بصمت.. كيف تحمي نفسك؟
اعترافات صادمة في قضية "فتاة الخصوص".. المتهم ينهار ويطلب فحصه نفسيًا
أخبار المحافظات

اعترافات صادمة في قضية "فتاة الخصوص".. المتهم ينهار ويطلب فحصه نفسيًا
غلق المحال والتصالح وتقنين المشروعات.. تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية مع المحافظين
أخبار مصر

غلق المحال والتصالح وتقنين المشروعات.. تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية مع المحافظين
لإنهاء حرب إيران.. تفاصيل الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية مصر والسعودية
شئون عربية و دولية

لإنهاء حرب إيران.. تفاصيل الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية مصر والسعودية
ما أهمية التأكد من قياس مستوى زيت محرك السيارة يدويًا؟
نصائح

ما أهمية التأكد من قياس مستوى زيت محرك السيارة يدويًا؟

