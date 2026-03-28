مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

السنغال

2 0
18:00

بيرو

مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

- -
21:30

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

المجر

1 0
19:00

سلوفينيا

جميع المباريات

بعد الاحتفال بكأس الأمم.. منتخب السنغال يفوز على بيرو بثنائية

كتب : محمد عبد السلام

08:24 م 28/03/2026

خلال مباراة السنغال وبيرو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق منتخب السنغال الفوز على نظيره بيرو بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات المباريات الودية استعدادا لمباريات كأس العالم 2026.

أهداف منتخب السنغال وبيرو

وسجل أهداف منتخب السنغال كلا من: نيكولاس جاكسون في الدقيقة 41، إسماعيلا سار في الدقيقة 54.

احتفال السنغال بكأس الأمم

وقبل بداية المباراة احتفل "أسود التيرانجا" بكأس الأمم الأفريقية، رغم الجدل الدائر بشأن أحقية السنغال بالتتويج.

موعد مباراة السنغال المقبلة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب السنغال نظيره جامبيا، يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس، ضمن مواجهات المباريات الودية استعدادا لكأس العالم 2026.

أحدث الموضوعات

أخبار

المزيد

