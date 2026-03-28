حقق منتخب السنغال الفوز على نظيره بيرو بثنائية دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات المباريات الودية استعدادا لمباريات كأس العالم 2026.

أهداف منتخب السنغال وبيرو

وسجل أهداف منتخب السنغال كلا من: نيكولاس جاكسون في الدقيقة 41، إسماعيلا سار في الدقيقة 54.

احتفال السنغال بكأس الأمم

وقبل بداية المباراة احتفل "أسود التيرانجا" بكأس الأمم الأفريقية، رغم الجدل الدائر بشأن أحقية السنغال بالتتويج.

موعد مباراة السنغال المقبلة

ومن المقرر أن يلاقي منتخب السنغال نظيره جامبيا، يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس، ضمن مواجهات المباريات الودية استعدادا لكأس العالم 2026.