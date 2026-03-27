شهدت تشكيلة منتخب مصر تغييرات بالجملة منذ آخر لقاء جمعه بالمنتخب السعودي، في كأس العالم 2018، عندما خسر الفراعنة بثنائية مقابل هدف.

ويتجدد اللقاء بين مصر والسعوديةـ في السابعة والنصف مساء اليوم، عندما يلتقي الثنائي في لقاء ودي، ضمن استعدادات كأس العالم 2026.

تشكيل آخر لقاء بين مصر والسعودية

خاض منتخب مصر آخر مباراة ضد السعودية بتشكيل مكون من الآتي:

حراسة المرمى: عصام الحضر

خط الدفاع: محمد عبدالشافي – علي جبر – أحمد حجازي – أحمد فتحي

خط الوسط: محمد النني – طارق حامد

خط الهجوم: محمد صلاح - عبدالله السعيد - تريزيجيه

ولم يتبقى في منتخب مصر سوى لاعبين فقط من هذا التشكيل، وهما محمد صلاح الذي يغيب عن مباراة اليوم للإصابة، ومحمود حسن تريزيجيه.

واعتزل الثلاثي أحمد فتحي وعصام الحضري ومحمد عبد الشافي، فيما بات طارق حامد بلا ناد، بعد انتهاء تعاقده مع ضمك السعودي قبل عام.

ويغيب عن قائمة منتخب مصر كل من، عبد الله السعيد، محمد النني، علي جبر وأحمد حجازي.

