مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
19:30

السعودية

مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

- -
21:45

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات

هولندا

- -
21:45

النرويج

مباريات ودية - منتخبات

إسبانيا

- -
22:00

صربيا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
22:15

إكوادور

دوري القسم الثاني-أ

ديروط

1 0
15:30

المنصورة

دوري القسم الثاني-أ

القناة

4 1
15:30

السكة الحديد

الدوري الأفريقي لكرة السلة

نادي تايجرز

103 95
16:00

الأهلي بنغازي

جميع المباريات

اعتزال ثلاثي وآخر بلا ناد.. تغييرات بالجملة في منتخب مصر منذ لقاء السعودية عام 2018

كتب : هند عواد

04:27 م 27/03/2026

مباراة مصر والسعودية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت تشكيلة منتخب مصر تغييرات بالجملة منذ آخر لقاء جمعه بالمنتخب السعودي، في كأس العالم 2018، عندما خسر الفراعنة بثنائية مقابل هدف.

ويتجدد اللقاء بين مصر والسعوديةـ في السابعة والنصف مساء اليوم، عندما يلتقي الثنائي في لقاء ودي، ضمن استعدادات كأس العالم 2026.

تشكيل آخر لقاء بين مصر والسعودية

خاض منتخب مصر آخر مباراة ضد السعودية بتشكيل مكون من الآتي:

حراسة المرمى: عصام الحضر

خط الدفاع: محمد عبدالشافي – علي جبر – أحمد حجازي – أحمد فتحي

خط الوسط: محمد النني – طارق حامد

خط الهجوم: محمد صلاح - عبدالله السعيد - تريزيجيه

ولم يتبقى في منتخب مصر سوى لاعبين فقط من هذا التشكيل، وهما محمد صلاح الذي يغيب عن مباراة اليوم للإصابة، ومحمود حسن تريزيجيه.

واعتزل الثلاثي أحمد فتحي وعصام الحضري ومحمد عبد الشافي، فيما بات طارق حامد بلا ناد، بعد انتهاء تعاقده مع ضمك السعودي قبل عام.

ويغيب عن قائمة منتخب مصر كل من، عبد الله السعيد، محمد النني، علي جبر وأحمد حجازي.

اقرأ أيضًا:

منتخب مصر السعودية كأس العالم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلامي سعودي يكشف حقيقة مفاوضات القادسية مع إمام عاشور وصلاح
محمد صبحي: "إشاعة وفاتي تجربة موت بالنسبة لي وأحضر لمشروع مسرحي جديد"
خسر 160 جنيها للجرام.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال أسبوع؟
موعد مباراة مصر والسعودية والقناة الناقلة
تحذير من عالم أزهري من خطورة الدعاء على الأبناء وقت الغضب خاصة أثناء المطر
أخبار

المزيد

