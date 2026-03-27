مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
19:30

السعودية

مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

- -
21:45

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات

هولندا

- -
21:45

النرويج

مباريات ودية - منتخبات

إسبانيا

- -
22:00

صربيا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
22:15

إكوادور

دوري القسم الثاني-أ

ديروط

0 0
15:30

المنصورة

دوري القسم الثاني-أ

القناة

1 0
15:30

السكة الحديد

الدوري المصري الممتاز - سيدات

الأهلي

0 0
14:30

إس أي كا إف سـي الرياضي

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مودرن سبورت

0 2
14:30

مسار

جميع المباريات

إعلان

ما حققه جنوني.. كلوب يتحدث عن محمد صلاح بعد قرار رحيله عن ليفربول

كتب : هند عواد

02:02 م 27/03/2026

كلوب مع محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول الإنجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز الحالي، أحد عظماء النادي عبر التاريخ.

محمد صلاح يرحل عن ليفربول

أعلن محمد صلاح، رحيله عن ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، قبل موسم من انتهاء تعاقده مع الريدز، بالتالي ينتقل إلى ناد جديد بالمجان.

كلوب يتحدث عن محمد صلاح

قال كلوب في تصريحات عبر برنامج "أنفيلد راب": "حين تعمل معه تكون المطالب اليومية نفسها كما مع أي لاعب: لا يمكنك خسارة الكرة هنا، يجب أن تدافع هناك، وكل هذه الأمور. لكن عندما تنظر إلى الصورة الأكبر، تجد أن ما حققه جنوني. أرقام لا تُضاهى، هل سنجلس بعد 10 سنوات ونتحدث عن شخص آخر يحققها؟ الفرنسي أوجو إيكيتيكيه أو غيره؟ أعتقد أنّ تجاوز صلاح سيكون صعبا للغاية".

وأضاف: "أعتقد أنه أحد الأعظم في تاريخ النادي، كان صلاح جزءا من أفضل ثلاثي هجومي في كرة القدم العالمية لفترة طويلة، الثلاثي صاحب أكبر عدد من الأهداف. هذا يوضح الكثير. ليس سهلا أن تكون متقدّما قليلا على اللاعبين الآخرين. لكل منهم مهاراته الخاصة، لكن مو كان رجل اللحظة الحاسمة. كان يريد التسجيل أكثر من أي أحد".

واختتم كلوب: "تراسلنا الليلة الماضية. آمل حقا في أن يستمتع ببقية الموسم. أعرف أن مو لن يستمتع إلّا حين يفوز بالمباريات ويسجل. آمل أنه في اليوم الأخير للموسم ستكونون "جماهير ليفربول" جميعا مبتسمين وسعداء وشاكرين لأنكم كنتم جزءا من إحدى أكثر المسيرات الكروية روعة سنشهدها في حياتنا".

وحقق محمد صلاح بثلاثة ألقاب محلية ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم وكأس السوبر الأوروبية، خلال حقبة كلوب.

كلوب محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة مصر والسعودية والقناة الناقلة
بديل محمد صلاح.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السعودية
في أقل من شهر.. ارتفاع أسعار أكثر من 40 سيارة جديدة حتى 150 ألف جنيه بمصر
بعد ارتفاع الأسعار تدريجيًا.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر
وسط تشدد إيران.. الإمارات تدفع لإنشاء تحالف دولي لإعادة فتح مضيق هرمز
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

