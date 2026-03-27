ما حققه جنوني.. كلوب يتحدث عن محمد صلاح بعد قرار رحيله عن ليفربول

يرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لليفربول الإنجليزي، أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز الحالي، أحد عظماء النادي عبر التاريخ.

محمد صلاح يرحل عن ليفربول

أعلن محمد صلاح، رحيله عن ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، قبل موسم من انتهاء تعاقده مع الريدز، بالتالي ينتقل إلى ناد جديد بالمجان.

كلوب يتحدث عن محمد صلاح

قال كلوب في تصريحات عبر برنامج "أنفيلد راب": "حين تعمل معه تكون المطالب اليومية نفسها كما مع أي لاعب: لا يمكنك خسارة الكرة هنا، يجب أن تدافع هناك، وكل هذه الأمور. لكن عندما تنظر إلى الصورة الأكبر، تجد أن ما حققه جنوني. أرقام لا تُضاهى، هل سنجلس بعد 10 سنوات ونتحدث عن شخص آخر يحققها؟ الفرنسي أوجو إيكيتيكيه أو غيره؟ أعتقد أنّ تجاوز صلاح سيكون صعبا للغاية".

وأضاف: "أعتقد أنه أحد الأعظم في تاريخ النادي، كان صلاح جزءا من أفضل ثلاثي هجومي في كرة القدم العالمية لفترة طويلة، الثلاثي صاحب أكبر عدد من الأهداف. هذا يوضح الكثير. ليس سهلا أن تكون متقدّما قليلا على اللاعبين الآخرين. لكل منهم مهاراته الخاصة، لكن مو كان رجل اللحظة الحاسمة. كان يريد التسجيل أكثر من أي أحد".

واختتم كلوب: "تراسلنا الليلة الماضية. آمل حقا في أن يستمتع ببقية الموسم. أعرف أن مو لن يستمتع إلّا حين يفوز بالمباريات ويسجل. آمل أنه في اليوم الأخير للموسم ستكونون "جماهير ليفربول" جميعا مبتسمين وسعداء وشاكرين لأنكم كنتم جزءا من إحدى أكثر المسيرات الكروية روعة سنشهدها في حياتنا".

وحقق محمد صلاح بثلاثة ألقاب محلية ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم وكأس السوبر الأوروبية، خلال حقبة كلوب.

اقرأ أيضًا:

إعلامي سعودي يكشف حقيقة مفاوضات القادسية مع إمام عاشور وصلاح

جماهير منتخب مصر تتفوق على السعوديين في حجز تذاكر ودية جدة



