جماهير منتخب مصر تتفوق على السعوديين في حجز تذاكر ودية جدة

استحوذت جماهير منتخب مصر على النسبة الأكبر من تذاكر مباراة الفراعنة أمام المنتخب السعودي، المقرر لها مساء اليوم.

موعد مباراة مصر والسعودية

يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، ضيفا على المنتخب السعودي، في السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب الإنماء بمدينة جدة، في لقاء ودي يجمع المنتخبين ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026.

وتنقل مباراة مصر والسعودية الودية، على قناة أون سبوت 1 بالمجان.

استحواذ جماهير مصر على التذاكر

وفقا لبرنامج "دورينا غير" عبر قناة SBC السعودية، تم بيع 3000 تذكرة لجماهير المنتخب السعودي، مقابل 25182 تذكرة لجمهور منتخب مصر قبل اللقاء.

وتبلغ السعة الجماهيرية لملعب الإنماء في جدة والذي يستضيف مباراة مصر والسعودية، أكثر من 60 ألف متفرج.

ووجه الإعلامي السعودي خالد الشنيف، مقدم برنامج "دورينا غير"، رسالة للجماهير السعودية لحضور المباراة، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "الجماهير المصرية تتفوق في شراء التذاكر بـ25 ألف تذكرة، مقابل 3000 تذكرة فقط لمنتخبنا.. رسالة إلى جماهيرنا في جدة "ادعموا الأخضر".

