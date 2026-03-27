مباريات ودية - منتخبات

هولندا

21:45

النرويج

مصر

19:30

السعودية

سويسرا

21:45

ألمانيا

جماهير منتخب مصر تتفوق على السعوديين في حجز تذاكر ودية جدة

كتب : هند عواد

12:30 م 27/03/2026

مران منتخب مصر 5

استحوذت جماهير منتخب مصر على النسبة الأكبر من تذاكر مباراة الفراعنة أمام المنتخب السعودي، المقرر لها مساء اليوم.

موعد مباراة مصر والسعودية

يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، ضيفا على المنتخب السعودي، في السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب الإنماء بمدينة جدة، في لقاء ودي يجمع المنتخبين ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026.

وتنقل مباراة مصر والسعودية الودية، على قناة أون سبوت 1 بالمجان.

استحواذ جماهير مصر على التذاكر

وفقا لبرنامج "دورينا غير" عبر قناة SBC السعودية، تم بيع 3000 تذكرة لجماهير المنتخب السعودي، مقابل 25182 تذكرة لجمهور منتخب مصر قبل اللقاء.

وتبلغ السعة الجماهيرية لملعب الإنماء في جدة والذي يستضيف مباراة مصر والسعودية، أكثر من 60 ألف متفرج.

ووجه الإعلامي السعودي خالد الشنيف، مقدم برنامج "دورينا غير"، رسالة للجماهير السعودية لحضور المباراة، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "الجماهير المصرية تتفوق في شراء التذاكر بـ25 ألف تذكرة، مقابل 3000 تذكرة فقط لمنتخبنا.. رسالة إلى جماهيرنا في جدة "ادعموا الأخضر".

منتخب مصر السعودية كأس العالم

لتوجيه "الضربة الحاسمة" لطهران.. هل يستخدم ترامب ورقة الجزر الـ6 لإنهاء
شئون عربية و دولية

لتوجيه "الضربة الحاسمة" لطهران.. هل يستخدم ترامب ورقة الجزر الـ6 لإنهاء
بديل محمد صلاح.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السعودية
رياضة عربية وعالمية

بديل محمد صلاح.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة السعودية
"الغزالة".. كارولين عزمي تنشر جلسة تصويرجديدة والجمهور يعلق
زووم

"الغزالة".. كارولين عزمي تنشر جلسة تصويرجديدة والجمهور يعلق
صيدلية في أوراقه.. فوائد الجرجير لحماية جسمك في تقلبات الطقس
نصائح طبية

صيدلية في أوراقه.. فوائد الجرجير لحماية جسمك في تقلبات الطقس
3 أطعمة طبيعية تقوي مناعتك ضد الفيروسات.. احرص على تناولها
نصائح طبية

3 أطعمة طبيعية تقوي مناعتك ضد الفيروسات.. احرص على تناولها

