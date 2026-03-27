مباريات ودية - منتخبات

هولندا

- -
21:45

النرويج

مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
19:30

السعودية

مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

- -
21:45

ألمانيا

11 تغييرًا.. حسام حسن يختبر تشكيلين أمام السعودية

كتب : مصراوي

11:48 ص 27/03/2026 تعديل في 11:51 ص
  حسام حسن
  • عرض 9 صورة
    حسام حسن
  • عرض 9 صورة
    مران منتخب مصر 4
  • عرض 9 صورة
    مران منتخب مصر 5
  • عرض 9 صورة
    مران منتخب مصر 2
  • عرض 9 صورة
    مران منتخب مصر 1
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر يبدأ معسكر جدة استعداداً لودية السعودية (13)
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر يبدأ معسكر جدة استعداداً لودية السعودية (10)
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر يبدأ معسكر جدة استعداداً لودية السعودية (1)

يستغل حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، ودية السعودية لتجربة كل عناصره خلال معسكر مارس الحالي، استعدادًا لكأس العالم.

منتخب مصر يواجه السعودية بتشكيلين

قال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري إنه تم الاتفاق بين المنتخبين المصري والسعودي على إجراء 11 تغييرًا خلال اللقاء المرتقب.

وأضاف المصدر: "حسام حسن ينوي مواجهة السعودية بتشكيلين، وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تسمح بهذا العدد في المباريات الودية الدولية".

وتنص لوائح فيفا على أنه في المباريات الودية الدولية يمكن زيادة عدد التبديلات، بشرط الاتفاق بين الفريقين والحصول على موافقة الحكم قبل المباراة.

موعد مباراة مصر والسعودية

يلتقي منتخب مصر نظيره المنتخب السعودي في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة، على ملعب الإنماء بمدينة جدة، في لقاء ودي ضمن استعدادات الثنائي للمونديال.

القناة الناقلة لمباراة مصر والسعودية

أعلنت قنوات أون سبورت نقل مباراة مصر والسعودية الودية عبر قناة أون سبورت 1، وذلك بالمجان.

ويخوض منتخب مصر مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية أمام السعودية وإسبانيا، في إطار الاستعداد لكأس العالم.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم 2026 ضمن المجموعة السابعة التي تضم كلًا من بلجيكا، نيوزيلندا وإيران.

موعد مباراة مصر والسعودية والقناة الناقلة

الظهور الأول لقميص كأس العالم.. منتخب مصر بالزي التقليدي أمام السعودية

