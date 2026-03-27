الظهور الأول لقميص كأس العالم.. منتخب مصر بالزي التقليدي أمام السعودية

11 تغييرًا.. حسام حسن يختبر تشكيلين أمام السعودية

تشهد مباراة منتخب مصر والسعودية الودية، الظهور الأول لقميص الفراعنة الجديد، الذي سيخوض به منافسات كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر والسعودية

يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضيفا على السعودية، في السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب الإنماء في جدة، في لقاء ودي يستعد خلاله الثنائي لكأس العالم 2026.

وتنقل مباراة مصر والسعودية الودية، على قناة أون سبورت بالمجان.

قميص منتخب مصر أمام السعودية

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المنتخبين سيرتديان الزي التقليدي خلال اللقاء.

وتقرر أن يرتدي منتخب مصر، قميصه الأحمر التقليدي مع الشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما سيظهر المنتخب السعودي باللون الأبيض الكامل.

وتضم قائمة مصر كل من، محمد الشناوي ومصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وأحمد فتوح وأحمد نبيل كوكا وحسام عبدالمجيد وخالد صبحي ومحمد هاني وطارق علاء وحمدي فتحي ومروان عطية ومهند لاشين ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش وإبراهيم عادل وهيثم حسن وإسلام عيسى وناصر منسي ومصطفى محمد.

