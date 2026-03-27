مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر

- -
19:30

السعودية

مباريات ودية - منتخبات

سويسرا

- -
21:45

ألمانيا

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
22:15

إكوادور

جميع المباريات

إعلان

الظهور الأول لقميص كأس العالم.. منتخب مصر بالزي التقليدي أمام السعودية

كتب : هند عواد

11:01 ص 27/03/2026 تعديل في 11:29 ص
  • عرض 9 صورة
    الإعلان عن قميص منتخب مصر لكأس العالم 2026 (2)
  • عرض 9 صورة
    الإعلان عن قميص منتخب مصر لكأس العالم 2026 (6)
  • عرض 9 صورة
    الإعلان عن قميص منتخب مصر لكأس العالم 2026 (7)
  • عرض 9 صورة
    مران منتخب مصر 5
  • عرض 9 صورة
    مران منتخب مصر 4
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر يبدأ معسكر جدة استعداداً لودية السعودية (1)
  • عرض 9 صورة
    مران منتخب مصر 2
  • عرض 9 صورة
    منتخب مصر يبدأ معسكر جدة استعداداً لودية السعودية (13)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تشهد مباراة منتخب مصر والسعودية الودية، الظهور الأول لقميص الفراعنة الجديد، الذي سيخوض به منافسات كأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر والسعودية

يحل منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضيفا على السعودية، في السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب الإنماء في جدة، في لقاء ودي يستعد خلاله الثنائي لكأس العالم 2026.

وتنقل مباراة مصر والسعودية الودية، على قناة أون سبورت بالمجان.

قميص منتخب مصر أمام السعودية

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المنتخبين سيرتديان الزي التقليدي خلال اللقاء.

وتقرر أن يرتدي منتخب مصر، قميصه الأحمر التقليدي مع الشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما سيظهر المنتخب السعودي باللون الأبيض الكامل.

وتضم قائمة مصر كل من، محمد الشناوي ومصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وأحمد فتوح وأحمد نبيل كوكا وحسام عبدالمجيد وخالد صبحي ومحمد هاني وطارق علاء وحمدي فتحي ومروان عطية ومهند لاشين ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش وإبراهيم عادل وهيثم حسن وإسلام عيسى وناصر منسي ومصطفى محمد.

منتخب مصر السعودية كأس العالم

إعلان

إعلان

