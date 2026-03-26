تأهل منتخب تركيا الأول لكرة القدم إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه على ضيفه منتخب رومانيا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب توبراس.



هدف تركيا أمام رومانيا



وسجل فيردي كاديوجلو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 53، بعد تلقيه تمريرة عرضية من زميله أردا جولر داخل منطقة الجزاء، ليقود بذلك منتخب بلاده إلى الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.



موعد مباراة تركيا المقبلة



ويلتقي المنتخب التركي في نهائي الملحق مساء يوم الثلاثاء المقبل مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين سلوفاكيا وكوسوفو، والتي ستقام اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة الا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.



رقم تاريخي ينتظر تركيا في كأس العالم 2026



ويأمل منتخب تركيا في تحقيق مشاركته الثالثة في تاريخ كأس العالم، بعد ظهوره في نسختي 1954 بسويسرا و2002 في كوريا الجنوبية واليابان، علماً بأنه كان تأهل أيضاً إلى نسخة 1950 بالبرازيل قبل أن ينسحب.



وسيكون المتأهل من هذا المسار في كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات الولايات المتحدة وباراجواي وأستراليا.