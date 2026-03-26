مباريات ودية - منتخبات

هولندا

21:45

النرويج

دوري القسم الثاني-أ

15:30

السكة الحديد

إسبانيا

22:00

صربيا

تركيا تحجز مكانها في نهائي الملحق الأوروبي بعد الإطاحة برومانيا

كتب : نهي خورشيد

10:51 م 26/03/2026

منتخب تركيا

تأهل منتخب تركيا الأول لكرة القدم إلى نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوزه على ضيفه منتخب رومانيا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ملعب توبراس.


هدف تركيا أمام رومانيا


وسجل فيردي كاديوجلو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 53، بعد تلقيه تمريرة عرضية من زميله أردا جولر داخل منطقة الجزاء، ليقود بذلك منتخب بلاده إلى الفوز والتأهل إلى المباراة النهائية.


موعد مباراة تركيا المقبلة


ويلتقي المنتخب التركي في نهائي الملحق مساء يوم الثلاثاء المقبل مع الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين سلوفاكيا وكوسوفو، والتي ستقام اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة الا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.


رقم تاريخي ينتظر تركيا في كأس العالم 2026


ويأمل منتخب تركيا في تحقيق مشاركته الثالثة في تاريخ كأس العالم، بعد ظهوره في نسختي 1954 بسويسرا و2002 في كوريا الجنوبية واليابان، علماً بأنه كان تأهل أيضاً إلى نسخة 1950 بالبرازيل قبل أن ينسحب.


وسيكون المتأهل من هذا المسار في كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات الولايات المتحدة وباراجواي وأستراليا.

بعد توديع الكونفدرالية.. المصري يضع قدماً في نصف النهائي الرابطة بفوز
لأول مرة.. مشاهد من إقامة الصلاة داخل مدينة صاروخية في إيران
مصدر: زيادة اشتراكات مترو الأنفاق خلال ساعات
الإسعاف الإسرائيلي: قتيل و25 مصابا في نهاريا جراء قصف صاروخي من لبنان
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
