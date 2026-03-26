مباريات ودية - منتخبات

إسبانيا

22:00

صربيا

مصر

19:30

السعودية

المغرب

22:15

إكوادور

أنشيلوتي يعلن تشكيل البرازيل لودية فرنسا استعداداً لكأس العالم 2026

كتب : نهي خورشيد

09:25 م 26/03/2026 تعديل في 09:29 م

منتخب البرازيل

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره الفرنسي ودياً على ملعب جيليت ستاديوم بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبيين لمونديال 2026.

تشكيل منتخب البرازيل ضد فرنسا


ويخوض منتخب البرازيل المباراة بالتشكيل الآتي:


حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ويسلي – بريمير – ليو بيريرا – دوجلاس سانتوس

خط الوسط: كاسيميرو – أندريه سانتوس – جابرييل مارتينيلي

خط الهجوم: رافينيا – ماتيوس كونيا – فينيسيوس جونيور


البدلاء:هوجو سوزا، بينتو، دانيلو، إيبانيز، كايكي برونو، دانيلو سانتوس، فابينيو، جابرييل سارا، جواو بيدرو، إندريك، لويز هنريكي، إيجور تياجو، رايان.


موعد ودية البرازيل وفرنسا


ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 المفتوحة.

مجموعة البرازيل وفرنسا في مونديال 2026

ويقع المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة بكأس العالم المقبلة 2026 إلى جانب المغرب وهايتي وأسكتلندا، فيما يقع المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال والنرويج والمتأهل من الملحق الأوروبي.

إقرأ أيضاً:

أول تحرك من إدارة ليفربول لتعويض رحيل محمد صلاح المرتقب

قبل مرحلة الحسم.. مخطط أحمال الزمالك يعتذر عن الاستمرار في الجهاز الفني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



الداخلية تكشف كواليس فيديو "أطفال الرمل" الذي أثار الجدل
وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور صاحب أغنية "أناديكم" بعد صراع مع السرطان
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
تعاملات الأجانب تسجل صافي خروج بنحو 21 مليار جنيه من البورصة في أسبوع
رسميًا.. زيادة تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد من الغد
4.2 ريختر.. البحوث الفلكية يكشف تفاصيل زلزال البحر الأحمر
انتهاء تقلبات الطقس.. الأرصاد: تحسن الأجواء غدًا على معظم الأنحاء
تخلي أمريكا عن الخليج.. بين هندسة الاستنزاف و"نبوءة" إعادة تشكيل المنطقة