أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره الفرنسي ودياً على ملعب جيليت ستاديوم بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن استعدادات المنتخبيين لمونديال 2026.

تشكيل منتخب البرازيل ضد فرنسا



ويخوض منتخب البرازيل المباراة بالتشكيل الآتي:



حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ويسلي – بريمير – ليو بيريرا – دوجلاس سانتوس

خط الوسط: كاسيميرو – أندريه سانتوس – جابرييل مارتينيلي

خط الهجوم: رافينيا – ماتيوس كونيا – فينيسيوس جونيور



البدلاء:هوجو سوزا، بينتو، دانيلو، إيبانيز، كايكي برونو، دانيلو سانتوس، فابينيو، جابرييل سارا، جواو بيدرو، إندريك، لويز هنريكي، إيجور تياجو، رايان.



موعد ودية البرازيل وفرنسا



ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 المفتوحة.

مجموعة البرازيل وفرنسا في مونديال 2026

ويقع المنتخب البرازيلي في المجموعة الثالثة بكأس العالم المقبلة 2026 إلى جانب المغرب وهايتي وأسكتلندا، فيما يقع المنتخب الفرنسي في المجموعة التاسعة إلى جانب السنغال والنرويج والمتأهل من الملحق الأوروبي.

إقرأ أيضاً:

أول تحرك من إدارة ليفربول لتعويض رحيل محمد صلاح المرتقب





قبل مرحلة الحسم.. مخطط أحمال الزمالك يعتذر عن الاستمرار في الجهاز الفني



