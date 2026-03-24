الدوري المصري الممتاز - سيدات

الطيران

0 10
14:30

الأهلي

كرة السلة

الاتحاد السكندري

75 80
18:00

الزمالك

كرة السلة

الأهلي

3 0
20:00

المصرية للاتصالات

استعدادا للمونديال.. موعد مباراتي مصر ضد السعودية وإسبانيا

كتب : هند عواد

06:36 م 24/03/2026

منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، موعد مباراتي الفراعنة الوديتين ضد السعودية وإسبانيا، خلال معسكر مارس، استعدادا لكأس العالم 2026.

موعد مباراتي مصر والسعودية وإسبانيا

تقام مباراة مصر والسعودية، في السابعة ونصف مساء يوم 27 مارس الحالي في جدة، فيما يلعب مباراته الودية الثانية ضد منتخب إسبانيا، في التاسعة مساء يوم 31 من نفس الشهر.

قائمة منتخب مصر لمعسكر مارس

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن ، قائمته لمعسكر شهر مارس والذي انطلق يوم 22 مارس وتضم كل من، محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مهدي سليمان - محمد علاء - محمد هاني - طارق علاء - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - حسام عبدالمجيد - خالد صبحي - أحمد فتوح - أحمد نبيل "كوكا" - حمدي فتحي - مروان عطية - مهند لاشين - محمود صابر - أحمد سيد "زيزو" - إمام عاشور – محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - إبراهيم عادل - هيثم حسن - إسلام عيسى - مصطفى محمد - ناصر منسي.
وشهدت القائمة عودة محمد عبد المنعم لخط دفاع الفراعنة، بعد غياب طويل بسبب الإصابة، كذلك الظهور الأول لكل من، محمد علاء حارس مرمى الجونة، طارق علاء ظهير زد إف سي، ناصر منسي مهاجم الزمالك، وهيثم حسن مهاجم ريال أوفيدو الإسباني.

تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات غدًا.. كل ما تريد معرفته
جامعات ومعاهد

تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات غدًا.. كل ما تريد معرفته
من اتهام لرجل مرور إلى اعتراف صادم.. فيديو مفبرك يفضح صاحبه في البحيرة
كلوب يقود ليفربول مجدداً.. ما هي المواجهة المرتقبة؟
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
يطاردهما "المرشد الميت".. هل تكتب حرب إيران نهاية ترامب ونتنياهو؟

