الاتحاد الإيراني يوضح: نقاطع أمريكا وليس كأس العالم

كتب : محمد خيري

02:02 م 19/03/2026 تعديل في 02:02 م

منتخب إيران

علّق مهدي تاج، رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، على الأنباء المتداولة بشأن إمكانية مقاطعة منتخب بلاده لبطولة كأس العالم 2026، بسبب إقامة جزء من مبارياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل التوترات السياسية والعسكرية الراهنة.

وأكد تاج، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، أن موقف بلاده واضح، قائلاً: "نحن نقاطع الولايات المتحدة وليس كأس العالم"، في إشارة صريحة إلى نية منتخب إيران المشاركة بشكل طبيعي في البطولة.

مجموعة إيران في المونديال

ويخوض المنتخب الإيراني منافسات البطولة ضمن مجموعة قوية تضم:

منتخب مصر

منتخب بلجيكا

منتخب نيوزيلندا

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره الإيراني في مدينة سياتل، بينما تخوض إيران أول مباراتين لها في لوس أنجلوس.

عرض مكسيكي لاستضافة المباريات

وفي سياق متصل، أعلنت كلوديا شينباوم استعداد المكسيك لاستضافة مباريات المنتخب الإيراني في دور المجموعات، حال تعذر إقامتها في الولايات المتحدة لأسباب أمنية.

وأوضحت شينباوم أن بلادها منفتحة على استضافة تلك المواجهات، مؤكدة أن القرار النهائي يعود إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفقًا للترتيبات الأمنية واللوجستية الخاصة بالبطولة.

