دوري أبطال أوروبا

برشلونة

19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

21:00

سبورتنج

غياب ثنائي الأهلي والزمالك.. قائمة منتخب تونس لمعسكر مارس

كتب : هند عواد

12:54 م 18/03/2026

أحداث مباراة منتخب مالي ضد تونس

أعلن صبري لاموشي، المدير الفني لمنتخب تونس، قائمته لخوض معسكر مارس، الذي يتخلله مباراتين ضد هايتي وكندا.

غياب الجزيري وبن رمضان عن قائمة تونس

غاب ثنائي الأهلي والزمالك، محمد علي بن رمضان وسيف الدين الجزائري، عن قائمة منتخب تونس لتوقف مارس.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان – صبري بن حسن – عبد المهيب الشماخ – نور الدين الفرحاتي

خط الدفاع: يان فاليري – معتز النفاتي – غيث الزعلوني – عمر الرقيق – آدم عروس – علاء غرام – رائد الشيخاوي – محمد أمين بن حميدة – مرتضى بن وناس – علي العابدي

خط الوسط: "إلياس السخيري – حنبعل المجبري – أنيس بن سليمان – راني خضيرة – إسماعيل الغربي – محمد بلحاج محمود

خط الهجوم: إلياس سعد – سيباستيان تونكتي – ريان اللومي – فراس شواط – لؤي بن فرحات – سيف الله اللطيف – عمر بن علي – خليل العياري – حازم المستوري – أنيس السعيدي

ويواجه منتخب تونس هايتي يوم 28 مارس الحالي، فيما يلاقي كندا يوم 31 من نفس الشهر، وذلك استعدادا لكأس العالم 2026.

ويشارك منتخب تونس في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السادسة التي تضم كل من، هولندا، اليابان والفائز من (أوكرانيا – السويد – بولندا – ألبانيا) في مسار أوروبا 2.

من الإسكندرية لأسوان.. تعرف على أفضل أماكن "خروجات العيد" بالمحافظات (صور)
مصر تجدد تضامنها الكامل مع الكويت وتدين الهجمات الإيرانية على أراضيها
"العربية اندفنت".. مصرع شاب بعد انقلاب تريلا قمامة فوق سيارته بنفق العبور
وأد الفتنة والتصدي لمحاولات الوقيعة بين مصر والدول العربية.. بيان موحد
المنوفية تعلن تجهيز 511 ساحة لصلاة عيد الفطر
