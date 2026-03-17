مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

بتروجت

- -
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

0 0
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

0 0
19:30

العين

جميع المباريات

إعلان

بالمجان.. نقل لقطات مباشرة من مباريات كأس العالم عبر يوتيوب

كتب : هند عواد

06:54 م 17/03/2026

عطل يضرب يوتيوب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أبرمت منصة "يوتيوب" اتفاقًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يتيح للجهات المالكة لحقوق البث نقل لقطات من المباريات مباشرة عبر منصة الفيديو.

نقل لقطات مباشرة من مباريات كأس العالم عبر يوتيوب

وفقا لشبكة "أسوشيتد برس"، أعلن فيفا شراكة "تُحدث تغييرًا جذريًا" وتشجع حاملي حقوق بث كأس العالم على عرض أول 10 دقائق من المباريات خلال البطولة التي تُقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.
وأشارت الشبكة إلى أن ذلك بمثابة تمهيد يجذب المشجعين الشباب لمتابعة المباريات عبر القنوات التقليدية مثل التلفزيون.
وقال فيفا، إن الجهات الناقلة ستكون قادرة على بث عدد مختار من المباريات كاملة عبر قنواتها على يوتيوب، بما يساهم في جذب جماهير عالمية والترويج لأماكن مشاهدة المزيد من مباريات البطولة.
تعهد فيفا بمشاركة جزء من أرشيف كأس العالم على "يوتيوب"، بما في ذلك مباريات كاملة سابقة والعديد من اللحظات الأيقونية في تاريخ اللعبة.
وتقام بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.


كأس العالم يوتيوب فيفا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
نصف الأهالي في مصر ينشرون صور أطفالهم على الإنترنت.. تحذيرات من مخاطر خفية
أخبار و تقارير

نصف الأهالي في مصر ينشرون صور أطفالهم على الإنترنت.. تحذيرات من مخاطر خفية
"دمرناهم من كل جانب".. ترامب يعلن قُرب انتهاء الحرب في إيران
شئون عربية و دولية

"دمرناهم من كل جانب".. ترامب يعلن قُرب انتهاء الحرب في إيران
توأم رمضان.. 5 قضايا شائكة أثارت الجدل منها "الجن جوّاك وانت نايم"
جنة الصائم

توأم رمضان.. 5 قضايا شائكة أثارت الجدل منها "الجن جوّاك وانت نايم"
"الأفريقي الأول".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام جالاتا سراي بدوري الأبطال
رياضة عربية وعالمية

"الأفريقي الأول".. رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام جالاتا سراي بدوري الأبطال

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

