بالمجان.. نقل لقطات مباشرة من مباريات كأس العالم عبر يوتيوب

أبرمت منصة "يوتيوب" اتفاقًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يتيح للجهات المالكة لحقوق البث نقل لقطات من المباريات مباشرة عبر منصة الفيديو.

نقل لقطات مباشرة من مباريات كأس العالم عبر يوتيوب

وفقا لشبكة "أسوشيتد برس"، أعلن فيفا شراكة "تُحدث تغييرًا جذريًا" وتشجع حاملي حقوق بث كأس العالم على عرض أول 10 دقائق من المباريات خلال البطولة التي تُقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

وأشارت الشبكة إلى أن ذلك بمثابة تمهيد يجذب المشجعين الشباب لمتابعة المباريات عبر القنوات التقليدية مثل التلفزيون.

وقال فيفا، إن الجهات الناقلة ستكون قادرة على بث عدد مختار من المباريات كاملة عبر قنواتها على يوتيوب، بما يساهم في جذب جماهير عالمية والترويج لأماكن مشاهدة المزيد من مباريات البطولة.

تعهد فيفا بمشاركة جزء من أرشيف كأس العالم على "يوتيوب"، بما في ذلك مباريات كاملة سابقة والعديد من اللحظات الأيقونية في تاريخ اللعبة.

وتقام بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



اقرأ أيضا:

