تقام اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة ريال مدريد أمام نظيره مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، ومباراة الزمالك أمام إنبي في الدوري المصري.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الأربعاء كالتالي:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء

بايرن ليفركوزن ضد أرسنال - 7:45 مساء - بي إن سبورت 1

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

بودو جليمت ضد سبورتينج لشبونة - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

باريس سان جيرمان ضد تشيلسي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء

إنبي ضد الزمالك - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

زد ضد مودرن سبورت - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 2