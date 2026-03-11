مباريات الأمس
الدوري المصري

إنبي

- -
21:30

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
19:45

أرسنال

جميع المباريات

بينها ريال مدريد ضد مانشستر سيتي.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

03:00 ص 11/03/2026
تقام اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة ريال مدريد أمام نظيره مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، ومباراة الزمالك أمام إنبي في الدوري المصري.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الأربعاء كالتالي:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء

بايرن ليفركوزن ضد أرسنال - 7:45 مساء - بي إن سبورت 1

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

بودو جليمت ضد سبورتينج لشبونة - 10:00 مساء - بي إن سبورت 3

باريس سان جيرمان ضد تشيلسي - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء

إنبي ضد الزمالك - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

زد ضد مودرن سبورت - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 2

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم الدوري المصري دوري أبطال أوروبا

