البحرية الأمريكية ترفض مرافقة السفن عبر مضيق هرمز.. ما السبب؟


كتب- محمد أبو بكر:

02:55 ص 11/03/2026

البحرية الأمريكية

كشفت مصادر في قطاع الشحن، أن البحرية الأمريكية رفضت طلبات شبه يومية تقدمت بها شركات الشحن للحصول على مرافقة عسكرية لسفنها أثناء عبورها مضيق هرمز، منذ اندلاع الحرب على إيران.

ذكرت المصادر، أن البحرية الأمريكية بررت قرارها بارتفاع خطر الهجمات في المنطقة، ما يجعل عمليات المرافقة البحرية محفوفة بالمخاطر في ظل التصعيد العسكري القائم، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت المصادر، أن ممثلي البحرية الأمريكية أبلغوا خلال اجتماعات مع مسؤولي قطاعي الشحن والنفط أنهم غير قادرين حاليًا على توفير حراسة أو مرافقة عسكرية للسفن التي تعبر المضيق.

ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية لنقل النفط في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية، الأمر الذي يجعل أي اضطرابات أمنية في المنطقة ذات تأثير مباشر على حركة التجارة والطاقة الدولية.

