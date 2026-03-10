مباريات الأمس
دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
19:45

أرسنال

الدوري المصري

زد

- -
21:30

مودرن سبورت

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

تشيلسي

جميع المباريات

بينها ليفربول ضد جالاتا سراي.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب : محمد عبد السلام

03:00 ص 10/03/2026 تعديل في 11/03/2026
تقام اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة ليفربول ضد جالاتا سراي، وبرشلونة ضد نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء كالتالي:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء

جالاتا سراي ضد ليفربول - 7:45 مساء - بي إن سبورت 1

نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

أتلتيكو مدريد ضد توتنهام - 10:00 مساء - بي إن سبورت

أتالانتا ضد بايرن ميونخ - 10:00 مساء - بي إن سبورت

موعد مباراة الدوري المصري اليوم الثلاثاء

الجونة ضد المصري - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة مواعيد دوري أبطال أوروبا

