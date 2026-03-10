اتحاد الكرة يعلن إعفاء حمزة عبدالكريم من معسكر المنتخب المقبل

لامين يامال ينقذ برشلونة من الخسارة أمام نيوكاسل في دوري الأبطال

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة ليفربول ضد جالاتا سراي، وبرشلونة ضد نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء كالتالي:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء

جالاتا سراي ضد ليفربول - 7:45 مساء - بي إن سبورت 1

نيوكاسل يونايتد ضد برشلونة - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1

أتلتيكو مدريد ضد توتنهام - 10:00 مساء - بي إن سبورت

أتالانتا ضد بايرن ميونخ - 10:00 مساء - بي إن سبورت

موعد مباراة الدوري المصري اليوم الثلاثاء

الجونة ضد المصري - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1