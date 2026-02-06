مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

مولودية الجزائر

- -
21:00

الهلال السوداني

الدوري المصري

الجونة

1 1
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

طلائع الجيش

0 0
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي

ميتز

- -
21:45

ليل

جميع المباريات

إعلان

"في غياب رونالدو ورحيل بنزيما".. التشكيل الرسمي لقمة النصر والاتحاد في دوري روشن

كتب : نهي خورشيد

06:50 م 06/02/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    مباراة الهلال والنصر (7) (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الهلال والنصر (9) (1)
  • عرض 12 صورة
    النصر وأهلي جدة (1)
  • عرض 12 صورة
    النصر السعودي والزوراء العراقي
  • عرض 12 صورة
    النصر السعودي والزوراء العراقي
  • عرض 12 صورة
    النصر السعودي والزوراء العراقي
  • عرض 12 صورة
    اتحاد جدة يستعيد رسمياً لقب الدوري السعودي (2)
  • عرض 12 صورة
    اتحاد جدة يستعيد رسمياً لقب الدوري السعودي (6)
  • عرض 12 صورة
    اتحاد جدة يستعيد رسمياً لقب الدوري السعودي (5)
  • عرض 12 صورة
    مباراة اتحاد جدة والاتفاق (1)
  • عرض 12 صورة
    اتحاد جدة ضد الأهلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الجهازان الفنيان لناديي النصر والاتحاد عن التشكيل الرسمي لمواجهة الكلاسيكو والمقرر لها مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتشهد المباراة غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر، في ظل التقارير الإعلامية الأخيرة التي أشارت إلى شعوره بعدم الرضا تجاه طريقة تعامل صندوق الاستثمار السعودي مع النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فيما رحل عن صفوف الاتحاد النجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد خلافه مع الإدارة على البنود الجديدة في عقده، لينتقل بعدها إلى صفوف المتصدر نادي الهلال السعودي.

ويعرض مصراوي في السطور التالية التشكيل الرسمي لقمة النصر والاتحاد

تشكيل النصر ضد الاتحاد

في حراسة المرمى: بينتو

الدفاع: سلطان الغنام – محمد سيماكان – إينيغو مارتينيز – عبدالإله العمري

الوسط: عبدالله الخيبيري – أنجيلو – مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: كينغسلي كومان – ساديو ماني – جواو فيليكس

تشكيل الاتحاد ضد النصر

في حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

الدفاع: ماريو ميتاي – حسن كادش – دانيلو بيريرا – مهند الشنقيطي

الوسط: فابينيو – محمدو دومبيا – أحمد الجليدان

الهجوم: حسام عوار – موسى ديابي – يوسف النصيري

ويحتل النصر قبل المباراة المركز الثالث برصيد 46 نقطة، في حين يتواجد الاتحاد بالمركز السابع بعدما جمع 34 نقطة من أصل 19 مباراة لكل فريق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النصر ضد اتحاد جدة تشكيل النصر كريم بنزيما كريستيانو رونالدو دوري روشن كلاسيكو النصر والاتحاد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية
بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
رياضة محلية

بعد 10 ساعات.. بعثة الزمالك تصل إلى زامبيا
"المداح" و"الست موناليزا" و"هي كميا".. 10 مسلسلات على "Mbc مصر" في رمضان
مسرح و تليفزيون

"المداح" و"الست موناليزا" و"هي كميا".. 10 مسلسلات على "Mbc مصر" في رمضان
مصر والسعودية تؤكدان أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة
شئون عربية و دولية

مصر والسعودية تؤكدان أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة
7 صور من عيد ميلاد إيمي سالم بحضور نجوم الفن
زووم

7 صور من عيد ميلاد إيمي سالم بحضور نجوم الفن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان