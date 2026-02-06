كشف الجهازان الفنيان لناديي النصر والاتحاد عن التشكيل الرسمي لمواجهة الكلاسيكو والمقرر لها مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتشهد المباراة غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف النصر، في ظل التقارير الإعلامية الأخيرة التي أشارت إلى شعوره بعدم الرضا تجاه طريقة تعامل صندوق الاستثمار السعودي مع النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فيما رحل عن صفوف الاتحاد النجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد خلافه مع الإدارة على البنود الجديدة في عقده، لينتقل بعدها إلى صفوف المتصدر نادي الهلال السعودي.

ويعرض مصراوي في السطور التالية التشكيل الرسمي لقمة النصر والاتحاد

تشكيل النصر ضد الاتحاد

في حراسة المرمى: بينتو

الدفاع: سلطان الغنام – محمد سيماكان – إينيغو مارتينيز – عبدالإله العمري

الوسط: عبدالله الخيبيري – أنجيلو – مارسيلو بروزوفيتش

الهجوم: كينغسلي كومان – ساديو ماني – جواو فيليكس

تشكيل الاتحاد ضد النصر

في حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

الدفاع: ماريو ميتاي – حسن كادش – دانيلو بيريرا – مهند الشنقيطي

الوسط: فابينيو – محمدو دومبيا – أحمد الجليدان

الهجوم: حسام عوار – موسى ديابي – يوسف النصيري

ويحتل النصر قبل المباراة المركز الثالث برصيد 46 نقطة، في حين يتواجد الاتحاد بالمركز السابع بعدما جمع 34 نقطة من أصل 19 مباراة لكل فريق.