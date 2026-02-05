15 صورة ترصد مران الأهلي قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة شبيبة القبائل

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي فوزاً عريضاً على حساب الأخدود بنتيجة 6-0، في الظهور الأول للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما بقميص الزعيم بعد انتقاله من صفوف اتحاد جدة في الميركاتو الأخير.

وسجل بنزيما ثلاثية استثنائية، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 31، قبل أن يضيف هدفين آخرين في الدقائق 60 و64.

ولم يكتف بذلك، بل قدم تمريرة حاسمة إلى مالكوم سجل بها الهدف الرابع في الدقيقة 70، ليختتم سالم الدوسري مهرجان الأهداف بثنائية في الدقيقتين 74 و 90+3.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد الهلال إلى 50 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما بقي الأخدود عند 10 نقاط في المركز قبل الأخير.

وكان الهلال أعلن رسمياً قبل يومين تعاقده مع بنزيما لمدة عام ونصف، بعد أن قضى الفرنسي مع الاتحاد نحو عامين ونصف منذ انضمامه في يوليو 2023.

ويأتي انتقاله للزعيم بعد خلاف حول شروط تجديد عقده، إذ أفادت تقارير صحفية بأن عرض التجديد لم يتضمن راتبه واكتفى فقط بحقوق الصور، ما أدى إلى غضب النجم الفرنسي وتمرده خلال المباراتين الأخيرتين مع الاتحاد