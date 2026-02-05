مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

حرس الحدود

2 2
17:00

فاركو

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

3 2
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

وادي دجلة

0 1
20:00

المقاولون العرب

كأس ملك أسبانيا

ريال بيتيس

0 1
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

أتالانتا

1 0
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

"بداية استثنائية لبنزيما مع الزعيم"..الهلال يسحق الأخدود بسداسية في دوري روشن

كتب : نهي خورشيد

10:21 م 05/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بنزيما
  • عرض 4 صورة
    بنزيما
  • عرض 4 صورة
    بنزيما

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي فوزاً عريضاً على حساب الأخدود بنتيجة 6-0، في الظهور الأول للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما بقميص الزعيم بعد انتقاله من صفوف اتحاد جدة في الميركاتو الأخير.

وسجل بنزيما ثلاثية استثنائية، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 31، قبل أن يضيف هدفين آخرين في الدقائق 60 و64.

ولم يكتف بذلك، بل قدم تمريرة حاسمة إلى مالكوم سجل بها الهدف الرابع في الدقيقة 70، ليختتم سالم الدوسري مهرجان الأهداف بثنائية في الدقيقتين 74 و 90+3.

وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد الهلال إلى 50 نقطة في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما بقي الأخدود عند 10 نقاط في المركز قبل الأخير.

وكان الهلال أعلن رسمياً قبل يومين تعاقده مع بنزيما لمدة عام ونصف، بعد أن قضى الفرنسي مع الاتحاد نحو عامين ونصف منذ انضمامه في يوليو 2023.

ويأتي انتقاله للزعيم بعد خلاف حول شروط تجديد عقده، إذ أفادت تقارير صحفية بأن عرض التجديد لم يتضمن راتبه واكتفى فقط بحقوق الصور، ما أدى إلى غضب النجم الفرنسي وتمرده خلال المباراتين الأخيرتين مع الاتحاد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بنزيما الهلال الأخدود دوري روشن اتحاد جدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

طلعوه من قبره بعد 289 يومًا.. جثة قتيل البداري تفضح مؤامرة الزوجة والشقيق
أخبار المحافظات

طلعوه من قبره بعد 289 يومًا.. جثة قتيل البداري تفضح مؤامرة الزوجة والشقيق
كيف علقت وسائل الإعلام التركية على زيارة أردوغان للقاهرة؟
شئون عربية و دولية

كيف علقت وسائل الإعلام التركية على زيارة أردوغان للقاهرة؟
شيخ الأزهر يستقبل الطالبة النابغة مريم "حافظة كتاب الله" ويوجِّه بتبنِّي
أخبار مصر

شيخ الأزهر يستقبل الطالبة النابغة مريم "حافظة كتاب الله" ويوجِّه بتبنِّي
رئيس بنما: لن نخضع لتهديدات الصين بشأن موانئ القناة
شئون عربية و دولية

رئيس بنما: لن نخضع لتهديدات الصين بشأن موانئ القناة
"من الجيم للملعب".. محمد صلاح يستعد لمباراة مانشستر سيتي في الدوري (صور)
رياضة عربية وعالمية

"من الجيم للملعب".. محمد صلاح يستعد لمباراة مانشستر سيتي في الدوري (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ما أسباب تفاقم قوائم انتظار شراء السبائك في مصر؟ خبراء يفسرون
78 ثانية رعب.. فيديو يكشف محاولة اختطاف مسن بعد صلاة الفجر بالدقهلية
البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان
بعد تراجعه 140 دولارا.. خبراء يوضحون أسباب هبوط الذهب
العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السبت