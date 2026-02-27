رئيس البرازيل: "سنفور بكأس العالم.. وأنشيلوتي لن يستدعي أي لاعب لمجرد

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مسارات مسبقة لقرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، تحدد الخصوم المحتملين.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

تقام قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026، في الواحدة ظهر اليوم الجمعة، وأسدل الستار عن جميع المتنافسين من المحلق مساء أمس.

وتأهلت الفرق التالية من الملحق المؤهل، ريال مدريد، أتليتكو مدريد، نيوكاسل يونايتد، بودو جليمت النرويجي، باير ليفركوزن، باريس سان جيرمان، أتالانتا وجالاتا سراي.

قرعة دوري الأبطال تحت أنظار صلاح ومرموش

وتأهل فريقا ثنائي منتخب مصر محمد صلاح لاعب ليفربول وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بشكل مباشر.

منافس صلاح ومرموش المحتمل

وفقا لمسارات الاتحاد الدولي لكرة القدم، يمكن أن يواجه عمر مرموش (مانشستر سيتي) ريال مدريد الإسباني أو سبورتنج لشبونة البرتغال، فيما يقع جالطة سراي التركي وتوتنهام الإنجليزي في طريق محمد صلاح (ليفربول).

- المسار الأول

باريس سان جيرمان - برشلونة أو تشيلسي

ليفربول - جالطة سراي أو توتنهام

مانشستر سيتي - ريال مدريد أو سبورتنج لشبونة

أتالانتا - أرسنال أو بايرن ميونخ

- المسار الثاني

نيوكاسل يونايتد - برشلونة أو تشيلسي

أتلتيكو مدريد - ليفربول أو توتنهام

بودو جليمت - سبورتنج لشبونة أو مانشستر سيتي

باير ليفركوزن - أرسنال أو بايرن ميونخ

